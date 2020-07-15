Меркель и Путин возмутились планами Киева по минским соглашениям

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Берлин и Москва подтвердили безальтернативность действующих договоренностей по Донбассу

Последние заявления властей Украины о пересмотре или вообще отказе от выполнения минских соглашений весьма негативно восприняты президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом лидеры стран говорили сегодня по телефону, который состоялся по инициативе Берлина.

"С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер"", – сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель подтвердили отсутствие альтернативы минским договоренностям как основы для урегулирования вооруженного конфликта внутри Незалежной.

Лидеры напомнили о важности полного выполнения и "Комплекса мер", и тех соглашений, которые были достигнуты в ходе парижского саммита в декабре 2019 года.

На Украине сейчас все чаще звучат голоса об отказе реализовывать пункты минских соглашений, особенно в части предоставления особого статуса Донбассу, что должно быть закреплено в Конституции страны.

Так, в начале июля премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Незалежной Алексей Резников объявил, что эти договоренности уже потеряли свою актуальность, все сроки их исполнения истекли.

Ранее в июне глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, замруководителя делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко вообще заявил, что "Комплекс мер" носит рекомендательный характер. А в мае этот же деятель утверждал, что Незалежная вправе в одностороннем порядке выйти из соглашений.

