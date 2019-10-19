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Меркель и Путин провели телефонные переговоры о нормандском саммите
19 октября 2019, 18:54 • 54 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным подготовку к саммиту в нормандском формате, а также ситуацию в Сирии и Ливии.
Reuters
Как отметили в немецком правительстве, стороны также обсудили вопросы продолжения транзита газа через Украину.
16 октября Германия и Франция в совместном заявлении отметили, что ожидают прогресса в решении конфликта в Донбассе в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата.
Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, Киев имплементирует формулу Штайнмайера по Донбассу в случае достижения договорённостей на встрече лидеров государств — участников переговоров в нормандском формате.
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