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Меркель и Путин провели телефонные переговоры о нормандском саммите

19 октября 2019, 18:54  •  54 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным подготовку к саммиту в нормандском формате, а также ситуацию в Сирии и Ливии.
 
Reuters
 

Как отметили в немецком правительстве, стороны также обсудили вопросы продолжения транзита газа через Украину.

16 октября Германия и Франция в совместном заявлении отметили, что ожидают прогресса в решении конфликта в Донбассе в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата.

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, Киев имплементирует формулу Штайнмайера по Донбассу в случае достижения договорённостей на встрече лидеров государств — участников переговоров в нормандском формате.

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