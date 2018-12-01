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Меркель и Путин обсудили последствия инцидента в Керченском проливе – кабмин ФРГ
01 декабря 2018, 19:54 • 194 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию, сложившуюся в отношениях РФ и Украины после инцидента в Керченском проливе. Об этом рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
По его словам, перед началом второго дня саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе Меркель поговорила с Путиным, при этом центральной темой переговоров была ситуация в Сирии. Кроме того, стороны обсудили ситуацию с конфликтом между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе, написал немецкий политик в своем Twitter в субботу.
Как сообщалось перед этим, Путин начал свой второй день саммита в Буэнос-Айресе с рабочего завтрака с Меркель. Канцлер ФРГ приехала к президенту России в отель Alvear Palace, где он расположился, при этом завтрак прошел без журналистов.
Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили границу России в Керченском проливе. После этого они были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчи, где украинские моряки были арестованы.
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