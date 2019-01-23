Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Смешно до слез! Ковтун раскрыл, "российская пропаганда" влияет на укра...
Пили и Курилы: как наши прежние правители пытались с Японией мир подписать
Макларену вручили иск по делу о российском допинге. Вот это выражение лица!
Украинская туалетная бумага опозорила британского министра (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Меркель и Порошенко отметили важность развёртывания миссии ООН в Донбассе

23 января 2019, 23:39  •  60 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Пётр Порошенко в ходе переговоров в Давосе отметили важность развёртывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.
 
©president.gov.ua
 

Об этом проинформировала пресс-служба президента Украины.

«Была подчёркнута важность реализации инициативы Украины по развёртыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации минских договорённостей», — говорится в сообщении.

В конце ноября 2018 года в Париже Порошенко заявил, что только миротворцы смогут обеспечить «компонент безопасности» Минских соглашений по Донбассу. Об этом он сказал по итогам переговоров с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

60
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 15:24
Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины
23 января 2019, 23:39
Эксперт оценила сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины до 39%
23 января 2019, 20:24
Порошенко обсудил с главой МВФ перспективы роста экономики Украины
Загрузка...
23 января 2019, 21:54
В Госдуме прокомментировали рост импорта российских товаров на Украину
23 января 2019, 23:39
В Госдуме оценили заявление Киева о визовом режиме с Россией по биометрическим паспортам
23 января 2019, 23:39
Меркель и Порошенко отметили важность развёртывания миссии ООН в Донбассе
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан "отродясь японским"
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
19 января 2019, 00:09
"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.