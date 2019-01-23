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Меркель и Порошенко отметили важность развёртывания миссии ООН в Донбассе
23 января 2019, 23:39 • 60 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Пётр Порошенко в ходе переговоров в Давосе отметили важность развёртывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.
©president.gov.ua
Об этом проинформировала пресс-служба президента Украины.
«Была подчёркнута важность реализации инициативы Украины по развёртыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации минских договорённостей», — говорится в сообщении.
В конце ноября 2018 года в Париже Порошенко заявил, что только миротворцы смогут обеспечить «компонент безопасности» Минских соглашений по Донбассу. Об этом он сказал по итогам переговоров с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
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