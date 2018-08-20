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Меркель и Ниинистё обсудили ситуацию на Украине

20 августа 2018, 21:24  •  60 • Украина
Президент Финляндии Саули Ниинистё провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера.
 
Reuters
 

«Ниинистё и Меркель обсуждали, в частности, кризис на Украине, войну в Сирии и отношения между Европой, США и Россией», — говорится в сообщении.

Как уточняется, разговор состоялся по инициативе финской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель, в ходе которого стороны договорились о продолжении консультаций по миссии ООН в Донбассе.

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