Меркель и Ниинистё обсудили ситуацию на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера.

«Ниинистё и Меркель обсуждали, в частности, кризис на Украине, войну в Сирии и отношения между Европой, США и Россией», — говорится в сообщении.

Как уточняется, разговор состоялся по инициативе финской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель, в ходе которого стороны договорились о продолжении консультаций по миссии ООН в Донбассе.