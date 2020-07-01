Меркель и Мэй он оскорбляет. Как Трамп ведёт себя с Путиным?

Статья Бернстайна появилась на портале телеканала CNN. Журналист сослался на источники в Белом доме. В материале говорится, что Трамп не слишком утруждал себя переговорами с лидерами европейских государств. По словам Бернстайна, американский президент назвал канцлера Германии "глупой", а премьер-министра Великобритании "дурой". Не слишком уважительно Трамп высказывался о президенте Франции и премьер-министре Канады.

Но с президентом России Владимиром Путиным хамить Дональд Трамп не решался. Глава Белого дома не упускал возможности "похвастаться своими успехами" перед русским коллегой. Бернстайн утверждает, что Трамп "позволял Путину манипулировать собой".

Уважительно относился президент США к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Тот по два раза за неделю названивал в Белый дом. В такие момент Трамп "всё бросал" и уделял время беседе с президентом Турции.