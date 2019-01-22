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Меркель и Макрон воссоздают империю Карла Великого

22 января 2019, 20:54  •  37 • В мире
Лидеры Германии и Франции подписали в Ахене всеобъемлющее соглашение о расширении двустороннего сотрудничества, чтобы говорить одним голосом и действовать сообща в Европе и мире
Автор:
Латышев Сергей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и их министры иностранных дел подписали сегодня в Ахене соглашение о сотрудничестве. Оно становится дальнейшим развитием превратившего бывших заклятых врагов в лучших друзей Елисейского договора 1963 года и знаменует собой новый этап в создании костяка евроинтеграции в «Европе двух скоростей».
На повестку дня фактически поставлена задача постепенного объединения двух великих держав с целью установления контроля над Европой, вытеснения из неё влияния англосаксов, а также чтобы сохранить свои экономические позиции в мире, в котором будут доминировать страны с населением Китая и Индии.
Новая империя Карла Великого?
Германия и Франция, являющиеся двумя столпами Евросоюза, особенно после решения Британии выйти из сообщества, согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах, к реализации чего они приступают немедленно перед лицом глобальных вызовов ХХI века. Перемены коснутся областей внешней политики, обороны и безопасности, дадут ускорение экономической интеграции, предусматривают совместное продвижение германо-французских интересов, укрепление конкурентоспособности обеих стран, расширение общественных связей. Эта амбициозная программа, созданная в течение года, уместилась в семи разделах, которые делятся на 28 статей.
Германия и Франция создают под себя единую Европу, освобождаясь от влияния англосаксов. Фото: www.globallookpress.com

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