Меркель и Макрон спелись: Делёжка африканских денег идёт у всех на глазах

Политолог Владимир Карасёв считает неслучайным единую позицию Германии и Франции по ливийскому вопросу. "Это выглядит, как откровенная делёжка финансов, полученных с ливийской нефти, проводимая у всех на глазах", - отметил он.

Проблемы североафриканской страны, повергнутой в кризис последнее десятилетие, обсуждали на форуме в Берлине. Свой интерес к этому событию выразили и представители США, ЛАГ, Африканского союза, стран ЕС, а также Россия, Китай и Турция.

По мнению политолога Владимира Карасёва, несмотря на "заботу", которую сейчас предоставляет Запад Ливии, им на руку хаос в этой стране.

"Тот балаган, который устроили западные страны, пытаясь решить судьбу Ливии, выгоден лишь тем, кто хочет сохранить хаос и кризис в Северной Африке", - отметил он.

Кроме того, его изумляет и единодушие Берлина и Парижа по ливийской проблеме, передают "Дни.ру".

"Мне кажется неслучайным, что фройлен Меркель и месье Макрон удивительно спелись по ливийскому вопросу, несмотря на противоречия по многим другим. Это выглядит, как откровенная делёжка финансов, полученных с ливийской нефти, проводимая у всех на глазах", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, неопределённость, которая долгие годы наблюдается в Ливии, на руку государствам, привыкшим жить за счёт ресурсов Африки.