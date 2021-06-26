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Меркель и Макрон спелись: Делёжка африканских денег идёт у всех на глазах

26 июня 2021, 08:25  •  12 • Политика
Политолог Владимир Карасёв считает неслучайным единую позицию Германии и Франции по ливийскому вопросу. "Это выглядит, как откровенная делёжка финансов, полученных с ливийской нефти, проводимая у всех на глазах", - отметил он.
Проблемы североафриканской страны, повергнутой в кризис последнее десятилетие, обсуждали на форуме в Берлине. Свой интерес к этому событию выразили и представители США, ЛАГ, Африканского союза, стран ЕС, а также Россия, Китай и Турция.
По мнению политолога Владимира Карасёва, несмотря на "заботу", которую сейчас предоставляет Запад Ливии, им на руку хаос в этой стране.
"Тот балаган, который устроили западные страны, пытаясь решить судьбу Ливии, выгоден лишь тем, кто хочет сохранить хаос и кризис в Северной Африке", - отметил он.
Кроме того, его изумляет и единодушие Берлина и Парижа по ливийской проблеме, передают "Дни.ру".
"Мне кажется неслучайным, что фройлен Меркель и месье Макрон удивительно спелись по ливийскому вопросу, несмотря на противоречия по многим другим. Это выглядит, как откровенная делёжка финансов, полученных с ливийской нефти, проводимая у всех на глазах", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, неопределённость, которая долгие годы наблюдается в Ливии, на руку государствам, привыкшим жить за счёт ресурсов Африки.

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