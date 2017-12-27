Меркель и Макрон призвали к обмену оставшихся пленных между Киевом и Донбассом

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БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призывали стороны конфликта на востоке Украины обменять оставшихся пленных. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров обеих стран, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта позволить осуществить обмен еще остающихся пленных, обеспечить полный доступ представителям Международного комитета Красного Креста и поддержать усилия МККК в поиске лиц, считающихся пропавшими без вести", - указали Меркель и Макрон.