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Меркель и Макрон призвали к обмену оставшихся пленных между Киевом и Донбассом
27 декабря 2017, 21:09 • 128 • Украина
БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призывали стороны конфликта на востоке Украины обменять оставшихся пленных. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров обеих стран, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.
"Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта позволить осуществить обмен еще остающихся пленных, обеспечить полный доступ представителям Международного комитета Красного Креста и поддержать усилия МККК в поиске лиц, считающихся пропавшими без вести", - указали Меркель и Макрон.
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