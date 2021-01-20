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Меркель и Макрон пообещали переустроить мир "после короны": Обнародована "давосская повестка"
20 января 2021, 15:15 • 285 • Политика
Обнародована повестка очередной "встречи в Давосе": Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Клаус Шваб и другие лидеры "мировой закулисы" планируют собраться на очередную встречу.
На следующей неделе "давосские лидеры" собираются на виртуальную встречу, посвящённую обустройству мира "после короны". Мероприятие в этот раз пройдёт онлайн в связи с ограничениями из-за пандемии. Сообщается, что в конференции примут участие Ангела Меркель, Нарендра Моди, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпинь. Также ожидается присутствие президента ЮАР Сирила Рамафосы, премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как анонсировал организатор Давосского форума Клаус Шваб, основная цель нынешней встречи - "восстановить доверие", а также "привлечь все заинтересованные стороны к построению "более мирной и процветающей эпохи после короны". Встреча запланирована на 25 января.
Шваб заявил, что эта цель нуждается в поддержке бизнеса, правительства и гражданского общества. Ранее, напомним, "давосские лидеры" анонсировали грандиозные планы по "глобальной перезагрузке" мира после пандемии, чем вызвали большой скандал в обществе. Их не без оснований подозревают в попытках передела мировой политики и экономики.
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