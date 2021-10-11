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Меркель и Макрон обещали Зеленскому поговорить с Путиным о саммите по Донбассу

11 октября 2021, 22:20  •  89 • Политика
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава Незалежной отчитался перед частью "нормандской четверки" о ситуации в мятежном крае
Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обещали лидеру Украины Владимиру Зеленскому поговорить с главой России Владимиром Путиным на предмет проведения саммита "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Это стало известно после того, как сам Владимир Александрович в своем "Твиттере" уведомил о проведенном сегодня телефонном разговоре с Макроном и Меркель. По его словам, стороны, в частности, обсудили подготовку саммита лидеров нормандского формата.
"Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", – написал пан Зеленский.
По информации пресс-службы экс-комика, он отчитался о положении дел в зоне соприкосновения противоборствующих сил в Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает киевский режим для достижения мира в регионе.
Had an important conversation with #AngelaMerkel and @EmmanuelMacron on intensifying negotiations to end the war in #Donbas and preparing for the #N4 Summit.

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