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Меркель и Макрон обещали Зеленскому поговорить с Путиным о саммите по Донбассу
11 октября 2021, 22:20 • 89 • Политика
Глава Незалежной отчитался перед частью "нормандской четверки" о ситуации в мятежном крае
Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обещали лидеру Украины Владимиру Зеленскому поговорить с главой России Владимиром Путиным на предмет проведения саммита "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Это стало известно после того, как сам Владимир Александрович в своем "Твиттере" уведомил о проведенном сегодня телефонном разговоре с Макроном и Меркель. По его словам, стороны, в частности, обсудили подготовку саммита лидеров нормандского формата.
"Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", – написал пан Зеленский.
По информации пресс-службы экс-комика, он отчитался о положении дел в зоне соприкосновения противоборствующих сил в Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает киевский режим для достижения мира в регионе.
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