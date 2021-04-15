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Меркель и Байден сверили позиции: От России надо требовать "свернуть" войска
15 апреля 2021, 01:50 • 87 • Политика
Канцлер ФРГ и президент США провели телефонные переговоры по ряду геополитических вопросов. Как заявили в правительстве ФРГ, стороны сошлись во мнении, что от России следует требовать уменьшить военное присутствие на границе с Украиной.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил детали состоявшегося телефонного разговора Меркель и Байдена. По его словам, они подняли вопрос по Афганистану и Украине. Как сообщалось ранее, президент США намерен вывести войск из Афганистана, вслед за этим решением другие страны НАТО также выступили за вывод войск.
Кроме того, Меркель и Байден сошлись во мнении, что военное присутствие России на рубежах с Украиной должно быть уменьшено. По словам Зайберта, стороны намерены выставить такие требования Москве.
"Россию надо призывать к сокращению последнего усиления войск, чтобы добиться деэскалации ситуации", - пояснил представитель немецкого правительства.
Отмечается, что политики также обсудили борьбу с пандемией, подчеркнув важность справедливого доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру.
Ранее представители России подчёркивали, что перемещение наших войск на собственной территории не затрагивает безопасность других стран.
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