Меркель "газует" против США, чтобы "Северный поток-2" добрался до финиша

Какие-то все злые. У США, видимо, пятки горят от перспективы скорого завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Вот они все бегут, пытаясь запрыгнуть в последний вагон, и разбрасываются угрозами о санкциях. Хотят обложить ими не только тех, кто строит. Но и тех, кто страхует, поставляет детали или предлагает услуги по модернизации сварочного оборудования, например.

На Штаты сердится канцлер ФРГ Ангела Меркель. Заявляет, что проект надо завершить, и собирается работать в этом направлении. Ответные меры уже готовятся. По некоторым данным, американцам не поздоровится. Не только от Германии, но и от всего Евросоюза.

После предыдущих санкций США Москва фактически одна достраивает газопровод, который сможет прогонять 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. И финиш, надо сказать, не за горами. Это признают и "Газпром", и американские СМИ.

Но у заокеанских чиновников, видимо, горит. Конкуренция – дело серьезное. "Северный поток-2", похоже, скоро заживет. Тогда большой вопрос – востребован ли в Европе будет сжиженный газ из США, который Вашингтон так активно туда пытается продавать.

Не только действующий канцлер Германии не в восторге от американских поползновений, но и бывший. Герхард Шредер, который крайне заинтересован в проекте как глава комитета акционеров Nord Stream AG, считает очередную попытку санкций намеренным расторжением трансатлантического партнерства. Они угрожают инвестициям в европейскую инфраструктуру в 12 миллиардов евро. А потребителям в Европе могут аукнуться дополнительными расходами в размере 4 миллиардов евро в год. Также рабочие места окажутся под ударом. "Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую...", – отмечает Шредер.

На нарушение тех же принципов международной торговли и трансатлантического партнерства указали и участники слушаний в бундестаге. Общее мнение таково – санкции США имеют экстерриториальный характер, они неприемлемы. Угрожать немецкие политики Вашингтону не хотят, но готовы показать, на что способны.

Да, в Европу придут убытки, если США разразятся новыми санкциями. Но американцам все равно в итоге будет больно. Ведь прощание с европейской газовой сценой, на которой они так мечтают блистать, рано или поздно состоится. Вот и сотрясают воздух, чтобы надышаться. Жаль, в Вашингтоне, видимо, не знают русскую пословицу на этот счет.

Автор Мила Журавлева, радио Sputnik