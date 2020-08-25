Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по мор...
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
Главная / Политика

Меркель ещё не решила, что делать с Навальным? Эксперты рассказали, что грозит блогеру в Германии

25 августа 2020, 19:30  •  60 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель ещё не решила, что делать с Алексеем Навальным. Эксперты рассказали, что грозит российскому блогеру в Берлине.
Врач Александр Сосновский отметил, что Навальный имеет политическое значение для Германии. Для немецких политиков держать возле себя больного российского оппозиционера важнее, чем здорового.
Похоже, в администрации Меркель ещё не решили до конца, что делать, лечить больного или... дальше по тексту грубо и цинично, - пишет Сосновский в Telegram.
Скриншот: Telegram/Доктор Сосновский
Политолог Дмитрий Евстафьев также выразил сомнения в том, что Навального в Германии действительно лечат. Он заявил, что на месте родных блогера начал бы беспокоиться.
Скриншот: Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева
Напомним, что Алексея Навального на днях доставили самолётом из Омска в Берлин. Немецкие врачи выявили в его организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. По словам специалистов, омские врачи не могли не заметить отравления. Это позволяет предположить, что Навального по дороге в Германию накачали препаратами, которые дают похожие результаты анализа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 12:10
Диагноз Навального от немецких врачей: Правильный перевод
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном море
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
22 августа 2020, 18:05
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.