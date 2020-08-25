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Меркель ещё не решила, что делать с Навальным? Эксперты рассказали, что грозит блогеру в Германии
25 августа 2020, 19:30 • 60 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель ещё не решила, что делать с Алексеем Навальным. Эксперты рассказали, что грозит российскому блогеру в Берлине.
Врач Александр Сосновский отметил, что Навальный имеет политическое значение для Германии. Для немецких политиков держать возле себя больного российского оппозиционера важнее, чем здорового.
Скриншот: Telegram/Доктор Сосновский
Политолог Дмитрий Евстафьев также выразил сомнения в том, что Навального в Германии действительно лечат. Он заявил, что на месте родных блогера начал бы беспокоиться.
Скриншот: Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева
Напомним, что Алексея Навального на днях доставили самолётом из Омска в Берлин. Немецкие врачи выявили в его организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. По словам специалистов, омские врачи не могли не заметить отравления. Это позволяет предположить, что Навального по дороге в Германию накачали препаратами, которые дают похожие результаты анализа.
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