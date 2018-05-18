Меркель едет сближаться

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Последние события вокруг Ирана сделали европейские державы, участвовавшие три года назад в ядерной сделке с Ираном, союзниками России. Пятерка стран, представители которых поставили подписи под соглашением, выступают за его сохранение. Ситуация способствует пусть и временному сближению Москвы с Берлином и Парижем.

Кремль заявил, что в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в пятницу в Сочи, санкции против России затрагиваться не будут. Разговор в основном будет идти о спасении Совместного всеобъемлющего плана действий, как официально называется сделка по ядерной программе Ирана между ИРИ и США, Великобританией, Францией, Россией, КНР и ФРГ. Односторонний выход из нее Вашингтона, можно сказать, толкает Берлин в объятия Москвы. Важность момента состоит в том, что сделка и ее сохранение очень важны для сохранения стабильности как на Ближнем Востоке, так и на планете в целом. Сотрудничество в ее сохранении может стать неплохой основой дальнейшего улучшения отношений между Москвой и Берлином, а также Парижем.

Сегодняшняя встреча в Сочи между Путиным и Меркель будет проходить совсем не в той атмосфере, как встреча в прошлом году, когда стороны спорили о положении на Украине и вмешательстве России в выборы во всем мире. Сейчас благодаря Дональду Трампу Ангела Меркель и Владимир Путин не в разных углах ринга, а в одном. Их объединяет желание сохранить сделку по ядерной программе Ирана. Есть, конечно, у Москвы и Берлина общие интересы и кроме иранских ракет. Один из наиболее главных - газопровод «Северный поток 2», против которого резко выступают ряд стран Восточной Европы и США. Обращает на себя внимание, что накануне переговоров в Сочи Вашингтон вновь пригрозил санкциями европейским и в первую очередь немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода по дну Балтийского моря, и еще раз напомнил об угрозе европейской безопасности, которую якобы несет 11-миллиардный проект.

Bloomberg пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в правительстве ФРГ, хорошо знакомого с планами канцлера Меркель, что сближение с Россией сейчас лежит в основе внешней политики Берлина. Выход США из ядерной сделки стал последней каплей, переполнившей чашу терпения немецкого руководства. Конечно, причины изменения политического курса значительно глубже. Если коротко, то можно сказать, что во всем виноват президент Трамп, который с самого начала своего пребывания в Белом доме взял курс на изменение многолетнего стратегического союза между США и Западной Европой в пользу Вашингтона. Об отношении немецкого канцлера к политике американского президента красноречиво говорит ее сравнение сложившейся ситуации с Тридцатилетней войной, которая разорила половину Европы и в первую очередь Германию в XVII веке.

Тем не менее, Ангела Меркель, как и подобает опытному политику, не торопится открывать карты. Она, например, заявила перед поездкой в Сочи, что это рутинный визит в самом начале ее нового срока на посту федерального канцлера.

«Это (поездка в Сочи) никак не связано с проблемами, которые вызваны ситуацией с США»,- объяснила она в четверг журналистам на европейском саммите в Софии.

Владимир Путин и Ангела Меркель, кстати, недавно оба ставшие лидерами своих стран четвертый раз, знакомы давно, но назвать их хорошими друзьями было бы ошибкой. Достаточно сказать, что в Берлине не собираются (по крайней мере, на данном этапе) отменять или ослаблять антироссийские санкции, принятые Евросоюзом. С другой стороны, для поддержания нормальных отношений в большой политике вовсе не нужна закадычная дружба. Куда важнее совпадение интересов, пусть и временное. Именно такая обстановка сейчас и сложилась в международном положении.

Несмотря на сильно испортившиеся отношения между Москвой и Берлином в последние четыре года и даже недавнюю высылку российских дипломатов из Германии Путин и Меркель продолжали поддерживать контакты все это время. Достаточно сказать, что последний раз они беседовали по телефону вчера, в пятницу.

Для Меркель ставки не менее высоки. Это, в первую очередь, защита экономических интересов Германии как в России, так и в Иране.

Перед поездкой в Сочи Меркель отправила своих помощников в Москву и Киев, чтобы попытаться решить последние проблемы, еще остающиеся на пути строительства газопровода, по которому газ пойдет из России в обход Украины прямиком в Германию.

«Когда мнения совпадают,- цитирует Bloomberg Юрия Ушакова, помощника Путина по внешнеполитическим делам,- то страны как минимум становятся немного ближе».

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