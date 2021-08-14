Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов...
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского ...
Главная / Политика

Меркель едет на встречу к Зеленскому с окончательным предложением по "Северному потоку-2"

14 августа 2021, 12:15  •  133 • Политика
Фото: Stefanie Loos/ dpa/ www.globallookpress.com
Однако сперва она согласует решение с российским президентом
Предстоящий визит Ангелы Меркель на Украину будет связан с вопросами "Северного потока-2" и Донбасса. Канцлер Германии заставит Владимира Зеленского принять окончательное решение, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин.
Во время встречи, по его прогнозам, Меркель напомнит украинскому президенту, что на протяжении семи лет она оказывала стране поддержку, и не уверена, что следующий лидер ФРГ поведет себя аналогичным образом. В преддверии своей отставки, она поставит Зеленского перед выбором в вопросах ДНР и российского газопровода на фоне предстоящей встречи главы Украины с Джо Байденом. Иначе, полагаеь Климкин, разговаривать ему с главой США будет не о чем, пишет РИА "Новости".
При этом Меркель намеревается накануне визита в Киев заехать в Москву к Владимиру Путину. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, канцлер собирается согласовать с российским президентом варианты решения ситуации вокруг "Северного потока-2" и транзита газа через украинские территории. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





133
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 01:15
От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico
14 августа 2021, 01:15
Посольство Великобритании призвало РФ продлить визу журналистке
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
14 августа 2021, 04:55
Британские дипломаты покидают Афганистан "в свете эскалации насилия"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 01:15
От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico
14 августа 2021, 00:15
«В связи с поступающими обращениями граждан»: ФАС начала антикартельные проверки росс...
14 августа 2021, 01:15
Посольство Великобритании призвало РФ продлить визу журналистке
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
07 августа 2021, 18:55
В США оценили израильскую гимнастку
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
13 августа 2021, 08:45
Америка окончательно обогнала Россию
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.