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Меркель делает слишком мало для спасения отношений с Россией - депутат Бундестага
16 июня 2019, 16:09 • 87 • Политика
Депутат Бундестага Грегор Гизи раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая слишком мало делает для спасения сотрудничества с Россией.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее команда ничего не делают для того, чтобы активизировать сотрудничество с Москвой, выведя его из тупика. Об этом заявил депутат Бундестага от партии Die Linke Грегор Гизи.
По мнению политика, текущий уровень российско-немецкого взаимодействия далек от идеала. Внимание Берлин должен сосредоточить на германских и европейских интересах в отношении России.
Однако кабмин Меркель следует в фарватере администрации президента США Дональда Трампа, который раскручивает новую гонку вооружений и лоббирует политику сдерживания в отношении Москвы.
"Мира и безопасности в Европе и во всем мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней", - пояснил политик РИА Новости, указав на необходимость взаимной отмены санкций.
Напомним, члены Сената США разработали законопроект, направленный против реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Авторы инициативы предлагают президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу ввести минимум пять видов санкций в отношении лиц, причастных к постройке трубопровода.
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