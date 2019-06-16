Меркель делает слишком мало для спасения отношений с Россией - депутат Бундестага

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее команда ничего не делают для того, чтобы активизировать сотрудничество с Москвой, выведя его из тупика. Об этом заявил депутат Бундестага от партии Die Linke Грегор Гизи.

По мнению политика, текущий уровень российско-немецкого взаимодействия далек от идеала. Внимание Берлин должен сосредоточить на германских и европейских интересах в отношении России.

Однако кабмин Меркель следует в фарватере администрации президента США Дональда Трампа, который раскручивает новую гонку вооружений и лоббирует политику сдерживания в отношении Москвы.

"Мира и безопасности в Европе и во всем мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней", - пояснил политик РИА Новости, указав на необходимость взаимной отмены санкций.

Напомним, члены Сената США разработали законопроект, направленный против реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Авторы инициативы предлагают президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу ввести минимум пять видов санкций в отношении лиц, причастных к постройке трубопровода.