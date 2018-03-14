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Меркель дала умный совет дерзкой Мэй

14 марта 2018, 21:39  •  326 • Политика
Даже несмотря на инцидент в британском городе Солсбери, Европе нельзя разрывать связи с Россией, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о необходимости поддержания связей с Россией даже в свете текущих разногласий между Москвой и Лондоном по поводу отравления перебежчика Сергея Скрипаля. Глава ФРГ отметила, что серьезно относится к "данным", полученным в ходе британского расследования инцидента в Солсбери, тем не менее она не считает их достаточным основанием для окончания диалога с Россией.
"Мы серьезно воспринимаем данные, полученные британским правительством. Мы представим общеевропейскую позицию по этому вопросу. Тем не менее я считаю, что нельзя разрывать сейчас все связи. Мы по-прежнему должны общаться с Россией, несмотря на все расхождения позиций", - цитирует слова Меркель Reuters.
Отметим, что ранее в течение дня премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что Лондон вышлет 23 сотрудника МИД России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава правительства Ее Величества также обвинила Россию в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании".

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