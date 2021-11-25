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Меркель дала определение статуса президента Белоруссии Лукашенко
25 ноября 2021, 21:05 • 179 • Политика
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему позвонила Лукашенко впервые после выборов 2020 года.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила свою позицию по поводу переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Напомним, из-за кризиса с мигрантами на границе с Польшей Меркель ранее дважды созванивалась с президентом Белоруссии впервые после выборов 2020 года.
- заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Однако, по словам врио главы правительства ФРГ, это "не меняет ничего в том, что я считаю, что легитимности выборов, конечно, не существует в Белоруссии".
Меркель подчеркнула, что у неё нет иллюзий о сложном урегулировании кризиса с мигрантами на границе с Польшей.
Ранее Меркель обвинила исключительно Белоруссию в провоцировании кризиса с мигрантами на границе ЕС.
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