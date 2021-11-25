Меркель дала определение статуса президента Белоруссии Лукашенко

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему позвонила Лукашенко впервые после выборов 2020 года.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила свою позицию по поводу переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, из-за кризиса с мигрантами на границе с Польшей Меркель ранее дважды созванивалась с президентом Белоруссии впервые после выборов 2020 года.

Я считаю, что в вопросе о гуманитарном доступе к мигрантам, о доступе УВКБ ООН, международных организаций по миграции он (Лукашенко) является контактным лицом...

- заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Однако, по словам врио главы правительства ФРГ, это "не меняет ничего в том, что я считаю, что легитимности выборов, конечно, не существует в Белоруссии".

Меркель подчеркнула, что у неё нет иллюзий о сложном урегулировании кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

Ранее Меркель обвинила исключительно Белоруссию в провоцировании кризиса с мигрантами на границе ЕС.