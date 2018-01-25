Меркель бросила вызов Трампу в Давосе

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И.о.канцлера ФРГ Ангела Меркель подвергла критике протекционизм, вытекающий из политики президента Дональда Трампа "Америка превыше всего", призвала Евросоюз сплотиться и быть готовым к конкуренции с США, выразив при этом надежду, что она будет честной

Ведущая страна Евросоюза - Германия присоединилась к Индии, Китаю и другим стремительно развивающимся, ориентированным на производство и экспорт странам в осуждении попыток США использовать при президенте Дональде Трампе протекционистские меры в мировой торговле для устранения более успешных конкурентов.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и.о.канцлера ФРГ Ангела Меркель подчеркнула:

Германия хочет быть страной, которая вносит вклад в совместный поиск решения мировых проблем. Изоляционизм не позволяет достичь прогресса. Мы должны сотрудничать друг с другом, протекционизм - неверный ответ.

Она призвала, в частности, страны ЕС теснее сотрудничать в вопросах внешней политики.

Единая внешняя политика Европейского союза пока недостаточно развита. Если 27 стран ЕС не будут в состоянии послать согласованный сигнал крупным державам, таким как Китай, Индия, США и Россия, если внешняя политика будет проводиться на национальном уровне, а мы будем пытаться стать глобальным игроком, этого у нас не получится,

- признала Меркель.

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С её стороны это был хитрый ход: из всех вышеперечисленных стран только США пытаются давить на ЕС и испытывают к нему ревнивые чувства. Китай, Индия и Россия, напротив, заинтересованы в более независимой Европе, способной позаботиться о своих собственных интересах, без оглядки на Вашингтон и послушного следования в фарватере своекорыстной американской политики. И.о.канцлера ФРГ выразила также "большое сожаление" в связи с предстоящим выходом Британии из ЕС. Она назвала президента Франции Эммануэля Макрона надеждой Европы, "новым импульсом, который укрепит нас". По сути, она признала, что за политическую сторону евроинтеграции отвечает сейчас именно Макрон, а не она сама, политик, карьера которого вступила в полосу заката.

Кто мог поверить в это еще вчера: Меркель критикует США

Меркель не исключила экономической конфронтации с США, дав понять, что сомневается, что не уверена, что она будет честной.

И.о.канцлера ФРГ Ангела Меркель: В Европе не согласны с протекционистской политикой США, но жаловаться бесполезно, с американцами придется конкурировать, "мы должны взять свою судьбу в собственные руки". Фото: www.globallookpress.com

Мы не должны жаловаться, когда другие страны реформируют систему корпоративного налогообложения, как это делают США,

- заявила, с одной стороны, Меркель. Но при этом многозначительно добавила: "Конечно, она должна соответствовать нормам ВТО. Мы должны на это обращать внимание. А вообще нужно быть готовыми к справедливой конкуренции".

Аффектация последнего момента показывает, что и.о.канцлера ФРГ как раз и не уверена, что конкуренция будет честной. Пока, во всяком случае, этого нет. Придирками на пустом месте американские власти регулярно вымогают миллиарды долларов у немецких банков и автомобильных компаний, и те вынуждены платить, опасаясь, что в противном случае у них начнутся по настоящему серьезные проблемы на столь важном для ФРГ американском рынке…

Меркель подвергла также косвенно критике Трампа за его неприятие многосторонних соглашений, которые мешают американцам выкручивать руки своим партнерам в столь выгодном для них из-за разницы в потенциале режиме один на один. По словам Меркель,

если… дела ведутся на несправедливой основе и действующие механизмы не взаимны, то мы должны искать многосторонние, а не односторонние решения, которые лишь поощряют изоляционизм и протекционизм.

Рецепт Меркель: Взять судьбу в собственные руки

"Мы должны взять свою судьбу в собственные руки", - сделала вывод Меркель, лидер страны, еще недавно уповавшей на США и видевшей в Вашингтоне своего лучшего друга и покровителя. Пока в Берлине не осознали, что США при Трампе стали рассматривать Германию как своего экономического и – потенциально – политического конкурента, опасаясь превращения ЕС в "четвертый рейх".

Меркель заявила, что мировое сообщество должно противостоять современным вызовам сообща, односторонние шаги - неэффективны. Она указала, что Европа также не должна самоустраняться от глобальных конфликтов, так как большая их часть "происходит перед нашими дверями", приведя в качестве примера, в частности, Сирию. И.о.канцлера ФРГ добавила также, что европейцы несут "ответственность за то, что происходит с Ираком, Ливией".

Со времен Римской империи, Китайской стены мы знаем, что изоляция не помогает защитить границы. Требуется также хорошее сотрудничество со своими соседями. Нужны хорошие соглашения, действующие соглашения, которые соблюдаются, международные договоры, которые все уважают, чтобы попытаться решить проблему нелегальной миграции. И это то, что мы сделали, когда заключили наши партнерские программы с Африкой, а также договор с Турцией,

– отметила Меркель, поставив себе в заслугу эти пока недостаточно успешные проекты.

Главный враг и.о.канцлера ФРГ

Лидер Германии не могла, разумеется, обойти вопрос о внутриполитическом кризисе в собственной стране, вызванном, прежде всего, её собственной "политикой открытых дверей" в отношении нелегальных мигрантов.

Нужно, чтобы в Германии было быстрее сформировано правительство. Надеюсь, что нам это удастся,

- заявила, не особо веря в то, что говорит, Меркель.

Впрочем, она признала, что вызвавшая политический кризис в Германии поляризация немецкого общества возникла именно в результате миграционного кризиса, в меньшей степени – в основном преодоленного финансового, результатом чего стал подъем популизма. Она имела в виду занявшую третье место на сентябрьских выборах в бундестаг партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Назвав популизм "ядом, который появляется тогда, когда у вас есть нерешенные проблемы", Меркель выразила надежду, что "он не будет расти, и мы будем пытаться установить над ним контроль". Последний момент – насчет контроля – выглядит весьма интригующе. Причем, размышляя о популизме, она имела в виду не только Германию, но и Европу в целом.

Президент Франции Эммануил Макрон: ЕС должен стать "державой", "единым и авторитетным государственным образованием на мировой арене". Фото: www.globallookpress.com

На стороне Меркель выступил в Давосе и французский президент Эммануэль Макрон, мечтающий превратить ЕС в супергосударство с помощью немецкого кошелька. Последнее обстоятельство вынуждает Берлин вежливо отклонять его наиболее радикальные и дорогостоящие идеи на этот счет, чтобы не превратиться из выгодополучателя европейской интеграции в его спонсора, по печальному примеру России во времена СССР, которая спонсировала всех, чтобы оказаться всем должна.

Ведьмы, черти и Трамп: в Давосе стартовал шабаш глобалистов

В своём выступлении Макрон призвал европейцев превратить ЕС в "державу", "единое и авторитетное государственное образование на мировой арене", "разработать общую политику по миграции, цифровым технологиям, энергетике, обороне, экономическому развитию, финансам, инвестициям". Он также высказался за двускоростной ЕС, призвав "не ждать всех собравшихся за столом, чтобы начать движение вперед".

Таким образом, два столпа ЕС – Германия и Франция открыто противопоставили себя США, намеренных как никогда ранее проводить старую империалистическую политику "разделяй и властвуй". Впереди замаячили контуры антиамериканского альянса двух ведущих европейских стран.

Латышев Сергей