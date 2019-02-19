Меркель боится мести США за поддержку "Северного потока - 2" — СМИ

Ангела Меркель встревожена недовольством Вашингтона из-за занятой ею позиции по "Северному потоку - 2", а также опасается мести со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в окружении самого федерального канцлера Германии.

Напомним, что за последние годы в Вашингтоне неоднократно критиковали строительство перспективного газопровода по дну Балтийского моря как политический проект. Россия и Германия в свою очередь также неоднократно указывали на исключительную экономическую целесообразность строительства "Северного потока - 2".

Сейчас канцлер обеспокоена агрессивной позицией правящей администрации США по отношению к газопроводу и опасается возможных следующих шагов Белого дома. По мнению редакции Bloomberg, эти опасения уже так или иначе прозвучали на речи Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, что там Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не заинтересован в разрыве отношений с Россией. Она также подчеркнула, что "осознанное политическое исключение" Москвы с мировой арены, по ее мнению, не является правильным курсом.