Мэрия Киева привезла с Багамских островов четыре баржи песка

Про это то ли в шутку, то ли всерьез говорят на Украине. Но даже если это — шутка, то почему в нее так легко поверили? А если и правда, привезли, то почему за 10 млн гривен, как это утверждали чиновники мэрии. Сам Кличко подтвердил своеобразную заботу о пляжах столицы, куда собственно и был доставлен "золотой" песочек.