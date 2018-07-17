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Мэрия Киева привезла с Багамских островов четыре баржи песка

17 июля 2018, 15:24  •  78 • Карикатуры
Про это то ли в шутку, то ли всерьез говорят на Украине. Но даже если это — шутка, то почему в нее так легко поверили? А если и правда, привезли, то почему за 10 млн гривен, как это утверждали чиновники мэрии. Сам Кличко подтвердил своеобразную заботу о пляжах столицы, куда собственно и был доставлен "золотой" песочек.

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