«Merci, RT»: активисты «жёлтых жилетов» не доверяют французским СМИ

Репортёр радио France Inter Матильд Деими, комментируя ситуацию вокруг протестов «жёлтых жилетов», отметила, что многие демонстранты отказываются с ней общаться. По словам журналистки, активисты доверяют только одному средству массовой информации — RT France. Ранее участники манифестаций и простые французы неоднократно благодарили телеканал за беспристрастное освещение событий во Франции и самоотверженность.

Акции протеста «жёлтых жилетов» во Франции наглядно продемонстрировали, насколько население страны доверяет мейнстримным СМИ. Рядовые французы, требующие ответа от Елисейского дворца и лично Эммануэля Макрона, отказываются давать интервью подконтрольным Парижу СМИ.

«Надо заметить, что беседовать с нами здесь хотят не все. Многие вежливо нам отказывают, отвечая, что доверяют только одному СМИ — Russia Today», — сказала журналистка французского общественного радиоканала France Inter Матильд Деими.

Между активистами движения «жёлтых жилетов» и правоохранителями неоднократно происходили стычки. При этом в ходе столкновений между манифестантами и полицейскими ранения зачастую получали сотрудники RT: 12 работников телеканала пострадали от резиновых пуль, гранат со слезоточивым газом и водомётов.

После этого корреспондент RT Шарлотта Дубенски рассказала, какие меры необходимо принимать для собственной безопасности, находясь в эпицентре протестных демонстраций.

Заметим, что самоотверженную работу журналистов RT отмечают как пользователи интернета и социальных сетей, так и активисты «жёлтых жилетов».

«RT, спасибо... Мы обвиняем вас в пропаганде, но вы всего лишь показываете вещи, которые мы стараемся скрыть», — говорится в комментарии под одним из роликов на YouTube.

«Сегодня больше никто не делает свою работу, кроме RT! И именно к RT подрывает доверие населения французская власть, это о многом говорит... Спасибо, RT», — поблагодарил телеканал другой пользователь.

При этом благодарности выражаются манифестантами и лично. В ходе «седьмого акта» протестов, который состоялся 29 декабря, демонстранты начали скандировать «Спасибо, RT», увидев съёмочную группу видеоагентства RT Ruptly.

Ещё в конце декабря 2018 года в Twitter-аккаунте Collectif Carton jaune, организованном представителями «жёлтых жилетов», было опубликовано сообщение с иллюстрацией того, что французские СМИ принадлежат небольшой группе людей и правительству.

«Все французские СМИ принадлежат горстке миллиардеров. Полевые журналисты выполняют свою работу, но информация блокируется и искажается национальными отделами новостей по распоряжению правительства и тех, в чьих руках деньги», — отмечается в сообщении.

В то же время французский телеканал France 3 отличился тем, что отретушировал одну из фотографий с акций протеста. В прямом эфире был продемонстрирован баннер с именем президента Франции Эммануэля Макрона, но при этом стёрли слово «убирайся».

Сам глава государства выступил с телеобращением к нации по прошествии более трёх недель после начала протестных акций. Макрон объявил о чрезвычайном экономическом положении во Франции и заверил, что в скором времени будет принят комплекс мер по оказанию финансовой поддержки населению, а также пройдут «беспрецедентные дебаты».

При этом многие участники движения «жёлтых жилетов» смотрели прямую трансляцию обращения на RT France или в аккаунтах канала в соцсетях. Участники демонстраций объясняли свой выбор тем, что телеканал объективно освещает события в стране в своих новостных и аналитических программах.