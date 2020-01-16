Мэрам – нары

В Офисе президента не смогли уговорить мэров Кличко, Филатова, Кернеса, Труханова и Садового «уйти по-хорошему». Мало того, перечисленные градоначальники наотрез отказались взаимодействовать с людьми Зеленского в вопросах решения щекотливых вопросов – как было принято на Украине при любых властях. Таким образом, в Офисе президента констатировали, что дальнейший диалог не имеет смысла, и против строптивых мэров Зеленский начинает войну. Прокуратуре уже дали отмашку – возбуждать уголовные дела.

Как нам стало известно, Офис президента потребовал от Генпрокуратуры и лично от генпрокурора Руслана Рябошапки «подготовить уголовные коррупционные кейсы» в отношении перечисленных мэров. А ещё Рябошапке наказали не затягивать с привлечением мэров к ответственности. Есть основания полагать, что представители Офиса президента «провели разъяснительную работу» не только с надзорным органом, но и с рядом судебных инстанций. Ожидается, что Кернеса с Трухановым могут «упечь» уже в феврале. А ещё, как нам стало известно, Зеленский лично распорядился в первую очередь «отработать» Филатова – не помогли, стало быть, давние днепропетровские связи автору бессмертной фразы «А вешать будем потом». Следует признать, что пути-дорожки Филатова с Коломойским разошлись ещё до майдана, а его взаимодействие с другом Бени, Геннадием Корбаном, также не прошло проверку временем. И у Филатова, по сути, не осталось могучих покровителей, в то время как сам он так и не смог стать самостоятельной и самодостаточной фигурой – подобно Кернесу или Труханову.

Отдельная интрига – отношения «Слуг народа» с киевским мэром. Ещё во время майдана Виталий Кличко получил гарантии неприкосновенности от Берлина и Парижа за то, что безропотно уступил президентское кресло Петру Порошенко, на которого пал выбор Европы и США. В качестве компенсации Кличко отдали Киев, причём, как уверяют те, кто знает всю подоплёку, никакие сроки не обсуждались, что, по сути, означало, что Клично заполучил Киев в бессрочное пользование. И теперь он этим манипулирует, к неудовольствию сменившейся власти, вынужденной отчасти соблюдать прежние договорённости. Напомним, что у «Слуг народа» есть, как минимум, два вероятных сменщика Кличко – партнёры Зеленского по шоу «Квартал-95» Елена Кравец и Евгений Кошевой.