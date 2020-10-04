Мера вероятности противника

Взгляд на состояние Вооружённых сил США без легкомысленного шапкозакидательства и унылого пораженчества

В широком смысле массовый взгляд на вещи всегда склоняется к крайностям. Это легко объяснимо, ибо крайности всегда проще для понимания, очищены от обременяющих сложностей и двусмысленностей. Такая черно-белая картинка хороша всем, кроме одного. Она, как правило, далека от объективной реальности.

Именно так, в частности, выглядит ситуация с восприятием публикой внешних военных угроз и оценкой степени их опасности для России. При этом одна часть публики склоняется к махровому шапкозакидательству, обсуждая разве что сроки детонации Йеллоустоунского вулкана или наиболее подходящий момент для обустройства на территории США «пролива имени Сталина». Другие же, строго наоборот, только и могут, что ныть про военную немощь России и рассуждать о неодолимой силе Америки. А необходимость избавленного от подобных крайностей трезвого и основанного на фактах взгляда на подобные материи становится все более актуальной в наше время избыточных упрощений.

Рассмотрим современное состояние Вооруженных сил США, которые традиционно считаются в России наиболее вероятным и опасным противником. При этом сразу выведем за скобки американскую ракетно-ядерную триаду, приняв за константу существующий ныне приблизительный стратегический паритет между РФ и США и гипотетичность самого ядерного конфликта между двумя державами. Остановимся на оценке американских сил общего назначения, состояние которых отражает и общее для ВС США положение дел.

Первое, на что в этом смысле следует обратить внимание, это оценка «воли к борьбе», то есть меры готовности американских верхов достигать своих внешних целей посредством реального применения военной силы. Подчеркиваю, именно реального, а не только демонстративного, поскольку одним пиаром задачу обеспечения «проекции силы» на внешний мир не решить. Особенно без нагнетания глобального парализующего страха перед неизбежностью американского возмездия всем ослушникам самим фактом «такого возмездия».

Сегодня есть достаточно оснований считать, что как раз с указанной «волей к борьбе» дела в США обстоят не самым лучшим образом. Безотносительно к конкретно-политическим мотивациям фактом является то, что Соединенные Штаты в течение четырех лет правления нынешнего президента не развязали ни одной новой войны. При желании это можно объяснить особенностями личности Трампа и его политического курса, но факт не перестает быть фактом.

Дональд Трамп с военными. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Кульминацией этой американской сдержанности, прямо скажем, небывалой в истории США, бесспорно, является безответный ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке в 2019 году. Химически чистый, так сказать, casus belli, ничуть не уступающий по своей дерзости нападению Японии на Пёрл-Харбор, был практически полностью проигнорирован вашингтонской администрацией. И крайне неуклюже замят, вплоть до того, что Трампу пришлось безбожно врать в украинском стиле «Потерь нет!». Хотя на самом деле они были. И это пришлось впоследствии признать.

Независимо от политической конъюнктуры это абсолютно нетипичный случай поведения мировой военной сверхдержавы, каковой себя позиционируют США. И, конечно же, тяжелый ущерб репутации её «всесилия». Очевидно, что эта ситуация ненормальная. И основной смысл такой ненормальности заключается именно в существенном снижении «воли к борьбе» со стороны США.

Причины такого положения находятся в широком диапазоне от социально-экономических и политико-психологических до сугубо военных. Позволю себе ограничиться здесь только группой последних. Рассмотрим в этом контексте состояние современных американских вооружённых сил на примере их основных в плане военной значимости формирований.

Военно-морской флот и корпус морской пехоты, как две головы одного дракона, целесообразно оценивать вместе. Тем более что и проблемы у них общие. Поскольку этот тандем играет главную роль в обеспечении глобального доминирования США, поставим его на первое место. Не стану утомлять читателей массой небезынтересных подробностей. Скажу лишь о самом главном.

По состоянию на данный момент американский военно-морской флот по своему боевому составу и основным типам кораблей признан не соответствующим тем концептуальным требованиям, которые вытекают из характера будущей войны с равнозначными по военной мощи мировыми державами, такими как Китай и Россия. Причём признан на официальном уровне Министерства обороны США. Впервые за 75 лет со времени окончания Второй мировой войны в Америке полностью осознали, что их главная гордость – большой океанский флот, представленный, прежде всего, огромными авианосцами и универсальными десантными кораблями, уже не вписывается в рамки перспективной военной стратегии и не способен дать адекватный ответ на те вызовы, которые связаны с наступлением эпохи гиперзвукового ракетного оружия.

В результате военно-политическое руководство США, насколько можно судить на основании открытых источников, пришло к выводу о необходимости радикальной смены концепции строительства военно-морских сил. «Ожидается, что предстоящая рекомендация Пентагона по будущему военно-морскому флоту потребует значительного увеличения числа кораблей, причем официальные лица обсуждают флот размером до 530 корпусов... Военно-морской флот движется к более легким силам с большим количеством кораблей, но меньшим количеством авианосцев и крупных надводных комбатантов. Вместо этого флот будет включать в себя более мелкие надводные боевые корабли, беспилотные корабли и подводные лодки, а также расширенные силы материально-технического обеспечения. Количество авианосцев планируется сократить с 11 до девяти, а универсальных десантных кораблей с текущих 23 до 19 или даже до 15».

Называя вещи своими именами, можем констатировать, что нынешние ВМС США признаны практически бесполезными. А поскольку системы гиперзвукового оружия на порядки дешевле такого гигантского флота и развиваются гораздо быстрее, вполне очевидно, что полная бесполезность нынешнего US NAVY наступит гораздо раньше, чем этот флот получится заменить принципиально новым. Причем не обязательно, что из этой затеи у американцев вообще что-нибудь получится. Поскольку то, что сейчас рассматривается как альтернатива авианосному «грэнд флиту», выглядит весьма неубедительно.

Например, в рамках перехода к «малым формам» предполагается перевооружить морскую пехоту вместо огромных УДК «небольшими десантными кораблями», которые будут менее уязвимы для ударов противника и смогут действовать вблизи его побережья.

Концепция как минимум спорная. Хотя бы потому, что у Пентагона уже был один подобный «подход к снаряду», который, кроме очередной бюджетной дыры, ничего не принес. Речь идёт о так называемых литоральных боевых кораблях, которые должны были действовать вблизи побережья противника под прикрытием тех же авианосцев и УДК. Однако вскоре выяснилось, что в связи с созданием рядом стран так называемых зон воспрещения доступа к своему побережью за счет развёртывания там мощных противокорабельных завес, авианосцы не могут обеспечить защиту «литоральных» кораблей. И в результате эта флотилия была поставлена на прикол.

Кстати, на фотографиях недавнего пожара американского УДК «Боном Ричард» отчётливо видно, что эти потерявшие главный смысл своего существования кораблики буквально усеяли причальные стенки ВМБ в Сан-Диего.

На снимке литоральные корабли отмечены галочками

Между тем даже концепция «литорального» флота была разработана именно с опорой на большие корабли поддержки. Тогда американцы еще и в мыслях не держали, что может встать вопрос об их принципиальной боевой непригодности. Однако сегодня в свете наступления гиперзвуковой эры вопрос стоит именно так. То есть гипотетическим американским мини-кораблям будущего придётся действовать вообще на свой страх и риск при полном отсутствии становящихся слишком уязвимыми авианосцев. То есть, проще говоря, придётся, не считаясь с потерями, которые в такой ситуации будут огромными, любой ценой прорываться к вражескому берегу, где эти маломощные кораблики противник будет расстреливать, как мишени в тире.

В итоге предлагаемая на замену большим кораблям концепция малогабаритного флота представляется еще более авантюристической и бесперспективной, чем уже похороненная теория «литоральной войны».

(Окончание следует)