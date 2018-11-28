«Мера пресечения — заключение под стражу»: суд арестовал всех задержанных украинских моряков

Суд в Симферополе арестовал девятерых украинских моряков, командиров и офицеров. 27 ноября были заключены под стражу ещё 15 военнослужащих. Все они подозреваются в попытке незаконно пересечь российскую границу в районе Керченского пролива. Согласно обнаруженным ФСБ документам, моряки были осведомлены о порядке прохождения канала, однако проигнорировали правила. Задержанные пробудут в СИЗО до 25 января 2019 года.

В Крыму арестованы все задержанные украинские моряки, которые пытались незаконно пересечь границу России.

Первое заседание суда по украинским морякам состоялось 27 ноября. Тогда 12 моряков были арестованы до 25 января следующего года. Другой суд заключил под стражу ещё троих украинцев, которые были ранены. В их числе — сотрудник СБУ Василий Сорока.

В среду, 28 ноября, заседание прошло в отношении оставшихся девяти военных, они также были заключены под стражу на два месяца.

«Мера пресечения избрана для всех девяти военнослужащих. Мера пресечения — заключение под стражу до 25 января 2019 года», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Среди арестованных — сотрудник СБУ Андрей Драч, командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, командир бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, командовавший переходом кораблей Денис Гриценко, Владимир Лисовый, Вячеслав Зинченко, Юрий Безъязычный, Андрей Шевченко, Евгений Семидоцкий.

Находясь в зале суда, Драч заявил, что он якобы не имел умысла нарушать границу и законы России.

«Я не имел умысла нарушать законы Российской Федерации по пересечению границы. Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал. Я не имел прямого умысла или какой-то агрессии создавать», — цитирует Драча РИА Новости.

По словам уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной, условия в СИЗО Симферополя, куда будут доставлены украинские моряки, были значительно улучшены.

«Хочу сказать однозначно, что по сравнению с украинским у нас сейчас российское СИЗО в Симферополе — это небо и земля. Сделаны ремонты, заменена мебель, питание получше. Больших нареканий нет, особых нарушений нет — я бываю там несколько раз в месяц», — сказала она ТАСС.

Лубина добавила, что будет навещать украинских моряков после их заключения под стражу.

«Буду смотреть условия содержания и чтобы не было провокаций с украинской стороны… Чтобы по камерам не было претензий, я эти вопросы решу», — отметила она.

«Были хорошо осведомлены»

Так как украинские моряки игнорировали запросы погранслужбы ФСБ и, продолжая двигаться в российские территориальные воды, привели свои орудия в боевое положение, российская сторона была вынуждена открыть огонь на поражение.

В результате инцидента были ранены трое украинских моряков с бронекатера «Бердянск». Погранслужба ФСБ сопроводила корабли в порт Керчи, пострадавшим морякам была оказана медицинская помощь. Среди задержанных были двое сотрудников СБУ, в задачи которых, по данным ФСБ, входила координация этой провокации.

На борту катера «Никополь» сотрудниками ФСБ были найдены документы, из которых следует, что у моряков был приказ «скрытным порядком» пройти через Керченский пролив. При этом в ведомстве сообщили, что также были найдены конспекты по правильному проходу российской границы.

«Кроме того, на том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», — отмечается в сообщении.

На Украине после задержания в боевую готовность были приведены Вооружённые силы и СБУ. Кроме того, украинский президент Пётр Порошенко ввёл военное положение в десяти областях на 30 дней.

В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей, организованной в преддверии выборов. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается случившегося в Чёрном море, то это, безусловно, провокация. Провокация, которую организовала действующая власть — думаю, и действующий президент — в преддверии президентских выборов», — сказал он.

По его словам, власти пошли на обострение ситуации «с целью подавления политических противников».

«Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения — у них ничего другого уже не осталось», — подчеркнул российский лидер.