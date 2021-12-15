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Мэра Омска выбрали со скандалом и демаршем
15 декабря 2021, 10:45 • 123 • Политика
Депутаты горсовета Омска выбрали мэром города гендиректора компании "Омскводоканал" Сергея Шелеста. Однако сами выборы начались с публичного скандала и показательного демарша местных коммунистов, чей кандидат не прошёл в финальный этап.
В Омске разразился нешуточный скандал во время выборов нового мэра депутатами городского совета. По итогам заседания победу одержал (и, следовательно, стал новым градоначальником вместо Оксаны Фадиной, перешедшей ранее на работу в Госдуму) директор компании "Омскводоканал" Сергей Шелест.
Соперником Шелеста был глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко, а вот кандидат от КПРФ Михаил Федотов в финальный этап не прошёл, что спровоцировало некрасивый и показательный демарш коммунистов. Они встали и толпой ушли из зала заседаний.
Сам несостоявшийся финалист назвал случившееся спектаклем и фарсом и после ушёл, а вслед за ним - и коллеги по партии.
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