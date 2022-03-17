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Мэра Мелитополя обменяли на девять русских срочников
17 марта 2022, 02:35 • 112 • Политика
Украина обменяла девять русских солдат-срочников на мэра города Мелитополь Ивана Фёдорова.
Об этом сообщили в офисе президента Украины. В Сети уже появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский общается с Фёдоровым по телефону. Мэр сразу же объявил, что готов в ближайшее время приступить к работе, чтобы "день победы наступил как можно скорее". Он также пожаловался на русских, которые сняли украинский флаг, когда взяли под контроль Мелитополь. При этом чиновник в разговоре со своим президентом не гнушался использовать ненормативную лексику, когда речь заходила о русских солдатах.
Скриншот: Telegram/Осташко! Важное
Как сообщает портал "Русская весна", Фёдоров является членом экстремистской группировки "Правый сектор"* и занимался финансированием праворадикальных бандформирований.
Ранее в Минобороны России сообщили , что украинские диверсанты взяли в плен несколько солдат-срочников. В военном ведомстве подчеркнули, что призывники попали на Украину по ошибке, так как в спецоперации задействованы только контрактники.
* "Правый сектор" - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.
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