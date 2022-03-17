Мэра Мелитополя обменяли на девять русских срочников

Украина обменяла девять русских солдат-срочников на мэра города Мелитополь Ивана Фёдорова.

Об этом сообщили в офисе президента Украины. В Сети уже появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский общается с Фёдоровым по телефону. Мэр сразу же объявил, что готов в ближайшее время приступить к работе, чтобы "день победы наступил как можно скорее". Он также пожаловался на русских, которые сняли украинский флаг, когда взяли под контроль Мелитополь. При этом чиновник в разговоре со своим президентом не гнушался использовать ненормативную лексику, когда речь заходила о русских солдатах.

Скриншот: Telegram/Осташко! Важное

Как сообщает портал "Русская весна", Фёдоров является членом экстремистской группировки "Правый сектор"* и занимался финансированием праворадикальных бандформирований.

Ранее в Минобороны России сообщили , что украинские диверсанты взяли в плен несколько солдат-срочников. В военном ведомстве подчеркнули, что призывники попали на Украину по ошибке, так как в спецоперации задействованы только контрактники.

* "Правый сектор" - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.