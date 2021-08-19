Мэра Кривого Рога Константина Павлова перед похоронами отпели в церкви УПЦ (МП)

Самоубийц, как известно, не отпевают. В самозваных «церквях», вроде УПЦ (КП) с преданным анафеме раскольником во главе – ещё туда-сюда, но в УПЦ (МП) – исключено. В отпевании Павлова принял участие миллиардер Вадим Новинский, который ещё и диакон УПЦ (МП), в облачении священнослужителя. Известно, что перед тем, как принять решение об отпевании усопшего, руководство УПЦ (МП) консультировалось с правоохранителями и просило показать им кадры видеозаписи самоубийства (если таковые имеются).

Видеозаписи у полицейских, похоже, не нашлось – иначе бы церемонию отпевания не проводили. Вопросы, однако, остались. Похоже, что полноценной видеозаписи нет, а нарезка, которую показали журналистам (смонтированные кадры, больше похожие на заведомую фальшивку, призванную убедить самых невзыскательных), на доказательство самоубийства не тянет. Но тогда почему киевские эксперты продолжают убеждать общественность, что Павлов ушёл из жизни добровольно (хотя и с целым рядом нанесённых ему кем-то побоев, «Наша версия» сообщала об этом вчера со ссылкой на депутата горсовета Кривого Рога)? Чей заказ выполняют – Зеленского и Ермака, у которых не вышло заполучить место мэра родовой вотчины президента в ходе выборов? И которые, похоже, ради достижения цели решились на страшное преступление?

Между тем изучение характера побоев, нанесённых Павлову перед смертью, может свидетельствовать о том, что мэра пытали, вероятно, принуждая его принять некое решение. Также мы уже сообщали о пропавшем у одного из соратников Павлова компромате на мэра. По всей видимости, Павлов кому-то очень мешал – настолько, что его решено было устранить. Кстати, депутаты во главе с Викторией Третьяк также намеревались получить доступ к видеозаписям с камер наблюдения в доме Павлова, но и им кадры последних минут жизни мэра также не показали – как, впрочем, и всем остальным. Показали лишь запись, где за кадром слышен выстрел. И кадры, где Павлов ходит по дому с оружием. «Я уверена, что это убийство, – настаивает Виктория Третьяк, – чётко спланированное и подготовленное скрупулёзно».