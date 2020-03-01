«Мера для понижения уровня взаимодействия»: Украина ужесточила для своих граждан правила въезда в Россию

На Украине вступили в силу новые правила пересечения границы с Российской Федерацией. Теперь украинские граждане обязаны иметь загранпаспорт, если хотят выехать с Украины на территорию России. При этом российская сторона не изменила своих процедур в отношении украинцев — они по-прежнему могут въехать и получить необходимые услуги по паспорту гражданина Украины. Как отметили в Госдуме, Киев в очередной раз усложняет жизнь собственным гражданам, многие из которых имеют связи с Россией. По мнению экспертов, украинские власти продолжают антироссийский курс, заданный прежними властями.

С 1 марта для граждан Украины по инициативе властей Киева изменились правила пересечения границы с Российской Федерацией.

В связи с нововведениями Государственная пограничная служба Украины и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины выступили с напоминаниями.

Так, в МинВОТ указали на распространённую практику, при которой некоторые жители «временно оккупированных территорий» (Киев считает таковыми отдельные районы Луганской и Донецкой областей, а также Крым. — RT) попадают на территорию Украины через границу с Российской Федерацией, изначально въезжая в Россию через неподконтрольные Киеву пункты пропуска. С 1 марта эти украинские граждане не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через границу Украины без загранпаспорта или соответствующего разрешения на пересечение линии разграничения в Донбассе.

При этом в Госпогранслужбе Украины указали, что находящиеся на данный момент в России украинцы смогут вернуться в страну по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет).

«Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля. Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу даёт возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много», — говорится в сообщении ведомства от 28 февраля.

При этом в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ указали, что граждане Украины после 1 марта смогут въезжать на территорию России и оформлять необходимые документы по своим внутренним паспортам.

«Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении (от 1997 года. — RT) документов для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции», — говорилось в сообщении российского ведомства ТАСС.

Заметим, что, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за 2019 год около 8,5 млн украинцев посетили РФ.

Соответствующее законодательное нововведение было принято Верховной радой 18 декабря 2019 года. Таким образом, украинские власти приостановили действие межправительственных соглашений с Москвой о специальном порядке выезда и въезда между странами — о безвизовых поездках граждан от 16 января 1997 года, а также о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов двух стран от 18 октября 2011 года.

Как отмечал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, такая позиция Киева обоснована «существующими угрозами национальной безопасности в условиях вооружённой агрессии со стороны России». По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, новые правила приведут к сокращению времени прохождения пограничных КПП, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сравнивал действовавшую до 1 марта процедуру прохождения пограничного контроля с «девятью кругами бюрократического ада».

Также отметим, что ещё в 2015 году граждане РФ лишились возможности посещать Украину по внутренним паспортам в связи с решением украинского правительства. Занимавший на тот момент пост премьера Арсений Яценюк также ссылался на интересы нацбезопасности.

«Мера направлена на понижение уровня взаимодействия с Россией»

Как считает член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов, в очередной раз наблюдаются действия властей Украины, направленные против собственных граждан.

«Это совершенно нелогично, с точки зрения общепринятых норм, в которых государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан. Мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки или для посещения своих родственников, поэтому дополнительные запреты и ограничения воспринимаются исключительно в негативном ключе. Несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться на территории наших государств», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо заявил, что Киев продолжает «неадекватный антироссийский курс» во внешней политике. По его словам, нововведения только осложнят жизнь гражданам Украины, осуществляющим трудовую деятельность на территории России.

«Эта мера направлена на понижение уровня взаимодействия с Россией. Безусловно, решение имеет политическое значение и продиктовано политическими, а не экономическими соображениями. По сути, господин Зеленский действует в том же духе, что и его предшественник. Все разговоры о мире, к сожалению, оказались просто словами, которые ничего не стоят. Зеленский просто обманул своих избирателей», — пояснил политолог в беседе с RT.