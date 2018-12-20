«Мера будет чрезвычайно болезненной»: почему в ЕС пригрозили заморозить безвизовый режим с Украиной

Украина грубо нарушает условия безвизового режима с Евросоюзом. Такой вывод содержится в ежегодном отчёте Еврокомиссии. В Брюсселе подчеркнули, что Киев до сих пор не выполнил условия, которые выдвигал ЕС, — сократить поток нелегалов и ликвидировать коррупцию. ЕК призвала Украину немедленно принять меры. В противном случае еврочиновники пригрозили заморозить безвиз для страны. Как отмечают эксперты, этот шаг повлечёт чрезвычайно болезненные последствия для всей Украины, поскольку ответить на претензии ЕС власти государства не смогут.

Граждане Украины получили в 2017 году 33 105 отказов в праве въезда на территорию Европейского союза, что почти в полтора раза больше, чем в 2016-м. Такие данные содержатся в опубликованном Брюсселем ежегодном отчёте Еврокомиссии по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы «Восточное партнёрство». Кроме того, правоохранительные органы и миграционные службы стран — членов ЕС задержали в прошлом году в Европе 33 485 украинских нелегалов, что превышает показатель 2016 года на 19%.

Брюссельские претензии

В этом году ситуация с украинскими нелегальными мигрантами и «нежелательными лицами», пытающимися попасть в ЕС, обострилась. Точной статистики Брюссель пока не представил, однако, по информации Европейской службы пограничной и береговой охраны, подобных случаев в 2018-м стало значительно больше. При этом европейские власти стали чаще отказывать украинцам, ходатайствующим о предоставлении убежища на территории ЕС: в 2017 году было удовлетворено 16,24% таких заявлений против 20,41% годом ранее.

Кроме того, Еврокомиссия отметила, что украинские власти лишь отчасти реализовали меры, которые были обязательным условием предоставления Киеву безвизового режима с ЕС. Чиновники констатировали, что Высший антикоррупционный суд на Украине формально создан, но не действует. Группа международных экспертов, которые должны участвовать в отборе судей, так и не получили доступа к системам, позволяющим осуществлять специальную проверку кандидатов.

Пассажиры в аэропорту Борисполь в Киеве

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Более того, в украинское законодательство не был внесён ряд антикоррупционных поправок, в стране происходят нападения на гражданских активистов, а эффективность новых киевских антикоррупционных органов Брюссель ставит под сомнение.

Еврочиновники утверждают, что большинство проникших в ЕС нелегалов занимаются противоправной деятельностью: отмыванием денег, контрабандой, продажей наркотиков, торговлей людьми и прочим подобным бизнесом. К тому же вместе с украинцами в Евросоюз поступает масса поддельных товаров.

В связи со сложившимся положением ЕК потребовала от Киева принять срочные меры и ликвидировать поток украинских нелегалов в Евросоюз. Вдобавок Брюссель настоятельно попросил киевские власти более тщательно разъяснять своим гражданам правила безвиза, чтобы они были лучше информированы о правах и обязанностях при свободном въезде в ЕС. Кроме того, европейцы хотят, чтобы Киев допустил гражданское общество к рычагам управления государством, а также принял конкретные меры, направленные на борьбу с коррупцией и организованной преступностью, особенно в киберпространстве. Всё это, отмечают представители Еврокомиссии, должно быть сделано немедленно, иначе Брюссель может рассмотреть возможность заморозки безвизового режима с Украиной.

«Население пытается выжить»

Справедливость претензий европейских чиновников подтверждают многочисленные свидетельства граждан Украины, которые уже успели обосноваться в ЕС. Так, киевлянка Екатерина Климова, которая пять лет живёт в Польше, рассказала в интервью RT, что, по её наблюдениям, за последний год число нелегальных мигрантов из Украины выросло в несколько раз.

«Они приезжают нелегально и пытаются получить любую работу. Через полгода—год они уезжают, как правило, в Германию или Италию, где больше платят. Там они оседают до тех пор, пока не легализуются или не будут пойманы полицией», — говорит собеседница RT.

Как отметил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина», претензии Брюсселя были вполне ожидаемы: безвизовый режим нужен был большинству украинцев исключительно для того, чтобы уехать на заработки — законным или незаконным путём.

«Средняя заработная плата на Украине составляет около €300 в месяц. Понятно, что основная масса населения пытается выжить, и ни о каких путешествиях за границу речи нет. Да и что делать даже в Польше с €50—100 в кармане?» — говорит он.

При этом, по мнению источника RT в партии «Народный фронт», киевская власть, несмотря на обоснованные претензии, вряд ли сможет реализовать требования ЕС.

«Во-первых, парламентарии уже начали готовиться к выборам в Раду, и им не до того. Во-вторых, никто не собирается бороться с коррупцией, и никакие требования ЕС выполнены не будут. Но мы не верим, что ЕС расторгнет договор о безвизовом режиме с Украиной. Это может негативно сказаться на имидже Евросоюза», — полагает собеседник RT.

По словам источника RT в партии «Самопомощь», одной из причин сложившейся ситуации стала неверная оценка гражданами Украины политики Брюсселя по отношению к их стране.

«Многие считают, что если европейцы ввели безвизовый режим, то они будут поддерживать Украину вечно. На самом деле это не так. Об этом не говорят политики, но в текущем году прохождение паспортного контроля туристами и мигрантами с украинским паспортом на границах со странами ЕС существенно ужесточилось.

Если в первые месяцы действия безвизового режима на паспортном контроле никто не спрашивал граждан Украины о дополнительных документах, то сейчас подробная беседа проводится с каждым, и путешественников просят показать все бумаги — обратный билет, бронь отеля, страховку, наличие денег. Учитывая, что в ближайшие годы нелегальная миграция будет только расти, страны ЕС начнут ужесточать контроль, и не исключено, что визовый режим может вернуться», — заявил собеседник RT.

Продавщица на рынке в Киеве

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Как отметил источник RT в Министерстве иностранных дел Украины, около 1 млн граждан республики ездят в страны ЕС на заработки нелегально.

«Украинцы могут без оформления виз находиться в странах ЕС на протяжении 90 дней раз в полгода. Многие приезжают на сезонные работы на три месяца, а потом возвращаются домой и три месяца отдыхают. Затем снова едут на заработки. За год низкоквалифицированный специалист может заработать немалые для Украины деньги — около €4 тыс., а часто за границу ездят целыми семьями», — рассказал он.

Как правило, по словам собеседника RT, украинцы занимаются сбором сезонных фруктов, работают на мусороперерабатывающих станциях, ухаживают за больными или нанимаются водителями грузовиков. Устроиться на постоянную работу в крупные европейские компании удаётся единицам.

«Ограничения будут болезненны»

Согласно недавно обнародованной статистике украинского кабмина, за рубежом сейчас работают около 10 млн граждан — практически половина трудоспособного населения страны. И это число растёт и будет продолжать расти в обозримом будущем, отмечают аналитики. «Укринформ» со ссылкой на Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова представил на днях результаты социологического исследования, свидетельствующие о том, что продолжать жить на Украине собираются всего 38% граждан страны в возрасте до 29 лет. 47% респондентов твёрдо намерены уехать, а остальные пока не определились или не захотели посвящать в свои планы организаторов опроса.

Деньги, которые работающие в Европе украинцы перечисляют родным и близким, стали важным фактором поддержания уровня жизни в стране. Только официальные банковские переводы по итогам 2017 года составили свыше $5 млрд — около 5% от номинального ВВП Украины. А ведь значительную часть средств украинские трудовые мигранты привозят домой наличными.

По мнению заместителя директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, из-за зависимости украинской экономики от заработков трудовых мигрантов любые ограничительные меры, которые гипотетически может ввести ЕС из-за миграционных нарушений и невыполнения международных обязательств, будут для Киева «очень неприятными».

«Процесс деинституционализации украинской экономики продолжается. Людям банально негде найти себе на Украине хорошую работу и зарабатывать приличные деньги. Поэтому они едут работать в Европу или Россию. Отмена безвиза или другие подобные ограничения будут чрезвычайно болезненны для всей Украины», — отметил Безпалько в беседе с RT.

Политолог Александр Асафов также скептически оценивает способность официального Киева выполнить те условия, которые поставила перед ним Европейская комиссия.

«Как украинские чиновники могут бороться с коррупцией и организованной преступностью, если они и есть главные коррупционеры? Другие требования Брюсселя также выполнить невозможно. ЕС требует борьбы с киберпреступностью, но Украина сегодня — это «гнездо» хакеров, и Киев ничего поделать с этим не способен», — подчеркнул Асафов.

В то же самое время, эксперт считает, что пока западноевропейские державы продолжают сотрудничество с США, для которых Украина стала инструментом давления на Россию, радикальные миграционные ограничения на Киев вряд ли наложат.

«Давление на Украину в ближайшее время, скорее всего, будут оказывать только страны с независимым курсом, вроде Венгрии», — предположил эксперт.

Однако, по мнению Богдана Безпалько, терпение Брюсселя имеет предел, и если тенденция по нарушению украинцами европейского миграционного законодательства и саботированию выдвинутых ЕК условий сохранится, то Европе придётся предпринимать какие-то меры.