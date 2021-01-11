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Мэр Якутска ушла в отставку. И. о. дал пугающее обещание: "Работать без выходных и праздников"

11 января 2021, 12:10  •  96 • Политика
Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о своей отставке. Глава Якутии её принял и уже выбрал и. о. градоначальника - Евгения Григорьева. Тот уже дал первое несколько пугающее обещание горожанам. "Будем работать без выходных и праздников, 24/7", - заверил он жителей.
Первый рабочий день после новогодних каникул в Якутске начинается с глобальной смены кадров. Сегодня на своей странице в Instagram градоначальница Сардана Авксентьева заявила о том, что уходит со своей должности. Причиной своего ухода чиновница назвала проблемы со здоровьем, которые, мол, вызваны "стрессами и постоянной тревогой за город".
"Надо признать, что я уже не могу работать 24/365, - вынужденно согласилась Авксентьева. - Завтра ложусь в больницу, скоро операции".
Обращаясь к "работодателям", мэр попросила отпустить её "с лёгким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни" и принять её решение.
11 января Авксентьева пообещала внести в Якутскую гордуму своё заявление о сложении полномочий. Её преемник пока будет официально и. о. мэра Якутска. Им стал Евгений Григорьев.
Главой Якутии Айсеном Николаевым эта кандидатура одобрена. Сам руководитель региона в свою очередь на своей странице в соцсети отметил, что уход Авксентьевой обсуждал с ней и припомнил споры с градоначальницей по ряду вопросов.
"Порою при обсуждении отдельных вопросов развития Якутска наши взгляды не совпадали", - отметил Николаев.
Что же касается Григорьева, он уже успел дать жителям Якутска первое обещание, которое выглядит довольно пугающим.
"Будем работать без выходных и праздников, 24/7", - сообщил новый градоначальник, добавив, что "дело того стоит".
И. о. мэра Якутска намерен не только "преобразить центр города", но и "привести в порядок окраины". Впрочем, и Авксентьева, как оказалось, далеко из администрации города не уходит, несмотря на своё ретивое обращение к "работодателям". Сама же чиновница после разговора с главой Якутии и утверждения и. о. мэра Якутска, написала в соцсети о своей новой должности.
"Я согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником, - сообщила она, добавив, что это будет "только на общественных началах". - Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку".

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