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Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
18 февраля 2021, 20:45 • 108 • Политика
Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после ряда претензий от областных властей и жителей города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области в своем официальном Telegram-канале в четверг, 18 февраля.
«В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку», — отмечается в сообщении.
В сообщении правительства отмечается, что в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от горожан. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации.
Замечания к руководству городского округа возникли и из-за «недостаточного качества исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии».
Накануне следователи возбудили уголовное дело против сотрудников администрации Тольятти по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщается на сайте СУ СК по Самарской области.
По данным следствия, с февраля по декабрь 2020 года сотрудники тольяттинской администрации не освоили свыше 21 млн рублей, выделенных из бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Согласно данным региональной прокуратуры, жильем обеспечили только 32 человека, а планировалось — 61.
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