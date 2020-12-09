Мэр Сургута Шувалов подал в отставку

Мэр Сургута Вадим Шувалов подал заявление об отставке. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 9 декабря.

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в Городскую думу о сложении своих полномочий главы города», — говорится в сообщении.

На какую должность переходит Шувалов, он не уточнил.

Чиновник поблагодарил всех жителей Сургута за «поддержку», которую они оказывали ему на протяжении всего времени его полномочий градоначальника, а также за «совместную работу», благодаря чему город «стал еще краше, еще комфортнее для жизни».

Он пообещал, что и дальше продолжит работать в интересах сургутян, города и Ханты-Мансийского округа — Югры.

Шувалов родился 17 февраля 1958 года в городе Кохма Ивановской области. В 2016 году депутаты гордумы избрали его главой Сургута. До этого работал заместителем генерального директора АО «Тюменьэнерго».

В конце ноября глава министерства культуры Хакасии Леонид Еремин подал в отставку по семейным обстоятельствам. Он возглавлял ведомство с декабря 2018 года. Исполняющей обязанности руководителя министерства назначена его заместитель Ирина Браим.