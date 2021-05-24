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Мэр Риги сменил государственный флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

24 мая 2021, 19:20  •  124 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Республике этот акт назвали глумлением и потребовали завести уголовное дело
Государственный флаг Белоруссии сегодня был заменен на бело-красно-белый стяг оппозиции на хоккейном чемпионате мира, который сейчас проходит в Риге. Об этом сообщается в телеграм-канале "Желтые СЛИВЫ".
"Это произошло перед камерами журналистов, которых специально собрали для съемки глумления", – пишут авторы аккаунта.
В действе лично принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис, который собственноручно заменил госсимволику суверенной Республики на флагштоке, где установлены флаги стран-участниц ЧМ. Отмечается, что градоначальник повесил на ее место "бчб-тряпку с конем, причем коня повесил сначала вверх ногами".

Известный белорусский публицист и политобозреватель Алексей Дзермант считает, что за подобные деяния "нужно бить по рукам" – завести уголовное дело за надругательство над государственной символикой. Эксперт обратил внимание, что в этот момент рядом с "недомэрком" находился министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и "лыбился". "Пойдет как соучастник", – считает Дзермант.
По словам Стакиса, замену флага на ЧМ по хоккею он назвал поддержкой белорусского народа в свете задержания в Минске одного из основателей оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича.
Напомним, в январе нынешнего года из-за августовских событий саму Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира. Международная федерация хоккея свое решение объяснила неспособностью гарантировать безопасность участникам соревнований и болельщикам. Осталось дождаться официальной реакции IIHF на замену госсимвола Республики на флагштоке.
Добавим, что истерика Запада вокруг задержания Протасевича дошла до того, что там раздались голоса и вовсе исключить сборную Белоруссии от ЧМ. С такой идеей выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес через свой "Твиттер".

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