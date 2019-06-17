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Мэр Риги Дайнис Турлайс против дикарей из Сейма Латвии

17 июня 2019, 18:09  •  53 • Украина
Разворачивается борьба против сноса памятника воинам-освободителям Риги от гитлеровских захватчиков
Рижский мэр Дайнис Турлайс раскритиковал поддержку Сеймом Латвии инициативы о сносе памятника воинам-освободителям Риги от гитлеровских захватчиков (первоначальное название: Памятник воинам Советской Армии освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков).


Снести памятник предложил латышский националист Угис Полис. Его возмущает, что возле памятника ежегодно проходят праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Он собрал необходимые 10 тыс. подписей для рассмотрения этой инициативы латвийским сеймом. Лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок собрала в защиту памятника 17 тыс. подписей, но к этим голосам рижан сейм оказался глух.

Турлайс подчеркнул, что монумент воинам-освободителям является субъектом межгосударственного российско-латвийского договора, предусматривающего обеспечение сохранности, ухода и благоустройства латвийской стороной мемориальных сооружений, и полномочия о принятии решения по монументу возлагаются на министерство иностранных дел, а не на сейм.
«Когда я слышу о сносе памятника, о сжигании книг, я вижу очень мрачные картины из истории, которую учил в школе. И думал, что в наше время, ещё в прошлом веке, такие люди исчезли с лица земли и таких дикарей просто не существует. Но, оказывается, мы можем увидеть в реальности философский факт, что история повторяется», – отметил Турлайс.

Представители Международной миротворческой группы Рижского комитета, объединяющего антифашистов из Латвии, Эстонии, России, Молдавии и Финляндии, выразили опасения, что снос памятника спровоцирует раскол латвийского общества, а боевики латышского неонацистского Национального объединения будут привлечены к подавлению инакомыслия.

Дайнис Турлайс с 2004 г. состоял в Латвийской первой партии, затем в партии «Честь служить Риге». С 2009 г. несколько раз избирался депутатом Рижской думы. В мае 2019 г. избран мэром латвийской столицы вместо Нила Ушакова. Выпускник Ленинградского общевойскового командного училища и Военной академии им. Фрунзе. В 1985-1989 гг. служил начальником оперативного отдела 40-й армии в Афганистане.

Фонд Стратегической Культуры

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