Мэр Риги Дайнис Турлайс против дикарей из Сейма Латвии

Разворачивается борьба против сноса памятника воинам-освободителям Риги от гитлеровских захватчиков

Рижский мэр Дайнис Турлайс раскритиковал поддержку Сеймом Латвии инициативы о сносе памятника воинам-освободителям Риги от гитлеровских захватчиков (первоначальное название: Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков ).





Снести памятник предложил латышский националист Угис Полис. Его возмущает, что возле памятника ежегодно проходят праздничные мероприятия в День Победы 9 мая. Он собрал необходимые 10 тыс. подписей для рассмотрения этой инициативы латвийским сеймом. Лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок собрала в защиту памятника 17 тыс. подписей, но к этим голосам рижан сейм оказался глух.



Турлайс подчеркнул, что монумент воинам-освободителям является субъектом межгосударственного российско-латвийского договора, предусматривающего обеспечение сохранности, ухода и благоустройства латвийской стороной мемориальных сооружений, и полномочия о принятии решения по монументу возлагаются на министерство иностранных дел, а не на сейм.