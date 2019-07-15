Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

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ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель думы Валерий Заречный.

"Он написал заявление, состоялось заседание думы, на котором присутствовали 17 из 19 депутатов. 14 проголосовали за [принятие отставки], трое воздержались", - сказал Заречный. Комментарием Худоногова ТАСС пока не располагает, его телефон выключен. Ранее в пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщали, что он находится на больничном. На прошлой неделе следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Худоногова по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)". По версии следствия, 2 июля 2019 года Худоногов, используя свое служебное положение, при помощи специалистов и техники муниципального учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района" организовал работы по ликвидации последствий паводка на свое участке.

Дело было возбуждено по итогам проверки, основанием для нее стал видеоролик, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. Запись была размещена в соцсети "ВКонтакте". В пояснениях к видео говорится, что на кадрах дом мэра Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает. Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова. Он также поручил организовать проверку достоверности попавшей в СМИ информации. Сам Худоногов ранее сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его адрес, связанные с видеороликом, являются вымыслом, в дальнейшем от комментариев он отказался. Худоногов возглавлял Нижнеудинский район с 1994 года.

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