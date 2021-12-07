Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" как "пособник оккупантов"

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Градоначальнику не простили призывы к миру с Донбассом

Скандально известная база сайта украинских националистов "Миротворец" пополнилась еще одной громкой фамилией. На этот раз гнев ура-патриотов вызвал мэр украинского города Полтава Александр Мамай.

Согласно пометкам на сайте, Мамай участвовал в распространении "кремлевской пропаганды" и в "актах гуманитарной агрессии против Украины". На этом основании градоначальника назвали "пособником террористов и российских оккупантов".

Поводом для обвинений послужило интервью Мамая телеканалу "Наш", в котором он призвал остановить "братоубийственную" войну в Донбассе. По его мнению, украинцы страдают из-за конфликта России и США.

"Позиция политика довольно провокационная, ведь он пытался обвинить в войне США, а не страну-агрессора – Россию",

– пишет издание УНИАН.

Ранее Европарламент высказался за блокировку украинского сайта "Миротворец", поскольку он разжигает национальную вражду, сообщают "Вести.ua". База на какое-то время прерывала работу, но потом там снова стали публиковать личные данные людей, которые вызывают недовольство националистов Незалежной. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что не может закрыть этот сайт, так как это не его дело.