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МЭР поддержало общий план развития Архангельской области и НАО
27 мая 2020, 00:55 • 42 • Политика
Минэкономразвития поддержало создание общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом 26 мая сообщили в министерстве.
Отмечается, что глава ведомства Максим Решетников обсудил перспективы развития регионов во время встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.
Руководители регионов попросили министра поддержать совместную программу развития.
В свою очередь, Решетников отметил приоритетность развития Арктической зоны и Северного морского пути.
Министр указал, что взаимодействие регионов позволит реализовать проект глубоководного порта Индига, а также выразил полную поддержку общей программе развития НАО и Архангельской области.
«Это может создать новое качество как экономики в Арктике, так и новое качество жизни для людей», — сказал глава МЭР.
Цыбульский при этом отметил, что сотрудничество двух регионов позволит достичь успехов в улучшении качества жизни людей и экономических проектах.
13 мая Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Данный вопрос пока будет обсуждаться общественностью. Название нового субъекта также не определено.
19 мая члены рабочей группы от НАО предложили включить Республику Коми в состав нового субъекта.
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