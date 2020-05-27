МЭР поддержало общий план развития Архангельской области и НАО

Минэкономразвития поддержало создание общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом 26 мая сообщили в министерстве.

Отмечается, что глава ведомства Максим Решетников обсудил перспективы развития регионов во время встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.

Руководители регионов попросили министра поддержать совместную программу развития.

В свою очередь, Решетников отметил приоритетность развития Арктической зоны и Северного морского пути.

Министр указал, что взаимодействие регионов позволит реализовать проект глубоководного порта Индига, а также выразил полную поддержку общей программе развития НАО и Архангельской области.

«Это может создать новое качество как экономики в Арктике, так и новое качество жизни для людей», — сказал глава МЭР.

Цыбульский при этом отметил, что сотрудничество двух регионов позволит достичь успехов в улучшении качества жизни людей и экономических проектах.

13 мая Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Данный вопрос пока будет обсуждаться общественностью. Название нового субъекта также не определено.

19 мая члены рабочей группы от НАО предложили включить Республику Коми в состав нового субъекта.