Мэр оставшегося без отопления города Львовской области ушёл в отставку

Мэр Нового Роздола во Львовской области Андрей Мелешко подал в отставку на фоне критической ситуации в городе из-за отсутствия отопления. Об этом сообщил замглавы Львовского областного совета Владимир Гирняк.

«Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса, остался без руля», — написал он в Facebook.

Представитель Львовского облсовета подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства для выделения городу необходимых средств и запуска отопительного сезона.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алёна Бабак призвала признать ситуацию с отсутствием отопления в Новом Роздоле «техногенной катастрофой регионального уровня».

В сентябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН отметил, что Украине может не хватить текущего объёма газа в подземных хранилищах на всю зиму.