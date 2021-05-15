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Мэр Нью-Йорка перекусил в прямом эфире. Заодно сагитировал привиться
15 мая 2021, 09:50 • 46 • В мире
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио настолько озабочен проблемами своего города, что не находит времени даже поесть. Приходится это делать в прямом эфире. А чтобы не терять времени, он ещё и вакцинироваться агитирует.
Видео с очередного брифинга (а их мэр Нью-Йорка проводит ежедневно) Билла де Блазио моментально разлетелось по соцсетям и тут же стало вирусным.
"Мэр Нью-Йорка настолько поглощён городскими проблемами, что вынужден перекусывать во время брифинга для прессы. Ну и заодно агитировать за вакцинацию", - описал ролик автор Telegram-канала "Свежести".
На самом деле дело не в нехватке времени. Просто де Блазио придумал оригинальный способ простимулировать жителей города, чтобы они активнее делали прививки от COVID-19.
"Мммм… вакцинация. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации", - прорекламировал он акцию, с явным аппетитом уплетая картофель фри и гамбургер.
Политик объяснил, что купон на точно такой же завтрак в сетевом ресторане быстрого питания получит каждый, кто сделает прививку.
По данным учреждений здравоохранения Нью-Йорка, прививку сделали уже более семи миллионов горожан. При вакцинации используется препарат Pfizer. К вечеру 13 мая более 37% населения этого мегаполиса, то есть 3,1 миллиона жителей, получили уже по две инъекции, то есть привиты полностью.
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