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Мэр Нижнего Новгорода уходит с поста в разгар коронакризиса: Всё ради работы в "Росатоме"?
05 мая 2020, 23:10 • 81 • Политика
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушёл в отставку в связи с переходом на новую работу. По слухам, градоначальника пригласили в "Росатом".
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает с себя полномочия главы города и уходит в отставку. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации, пообещав раскрыть все подробности завтра.
В сообщении говорится, что 6 мая состоится внеочередное заседание городской думы. На повестке дня будет только один вопрос - досрочный уход градоначальника. Отмечается, что он покидает пост в связи с переходом на новую работу, однако на какую именно, не информируют.
Ранее в местные СМИ просочились слухи о том, что Владимира Панова пригласили на работу в "Росатом", но официальных подтверждений пока нет. До того как стать мэром Нижнего Новгорода, Панов был депутатом Госдумы. На пост градоначальника его выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
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