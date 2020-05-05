Мэр Нижнего Новгорода уходит с поста в разгар коронакризиса: Всё ради работы в "Росатоме"?

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает с себя полномочия главы города и уходит в отставку. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации, пообещав раскрыть все подробности завтра.

В сообщении говорится, что 6 мая состоится внеочередное заседание городской думы. На повестке дня будет только один вопрос - досрочный уход градоначальника. Отмечается, что он покидает пост в связи с переходом на новую работу, однако на какую именно, не информируют.

"Все официальные комментарии будут завтра", - цитирует "РИА Новости" заявление пресс-службы горадминистрации Нижнего Новгорода.

Ранее в местные СМИ просочились слухи о том, что Владимира Панова пригласили на работу в "Росатом", но официальных подтверждений пока нет. До того как стать мэром Нижнего Новгорода, Панов был депутатом Госдумы. На пост градоначальника его выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.