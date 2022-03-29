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Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"

29 марта 2022, 07:45  •  234 • Политика
Мэр Николаева Александр Сенкевич цинично высмеял во время стрима отчаянье жителей города. "Мне вот это нравится!" - сказал он с издёвкой.
Похоже, что доставлять людям боль и страдания в крови не только у украинских боевиков, но и представителей украинской же власти. Вероятно, из-за публичности последние не могут себе позволить откровенного садизма, как военные, но тоже стараются не отставать - в психологическом плане.
Так, во время стрима, отвечая на вопросы жителей города, мэр Николаева с цинизмом и очевидной издёвкой высмеял отчаянные просьбы горожан. В частности, его просили убрать украинскую артиллерию из города, чтобы не подвергать мирных жителей смертельной опасности.
Сенкевич, в свою очередь, ответил ужимками и цинизмом на просьбы жителей города.
"Мне вот это нравится, когда некоторые девушки пишут: "Уберите арту из города!" Давайте уберём ещё военных из города", - сказал он иронично, добавив, что в таком случае в тот же момент в город зайдут русские войска - "заходите, дорогие!".
Стоит отметить, что тревога и отчаянье жителей Николаева из-за украинской техники в городе небезосновательны - пример тому Мариуполь. Боевики без зазрения совести ставили миномёты, "Грады" и другую крупнокалиберную технику прямо во дворах домов, используя жилую застройку с мирными людьми как укрепление.

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