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Мэр Москвы Собянин признался: "Сны снятся одни и те же - про коронавирус"
20 мая 2020, 08:55 • 55 • Политика
Собянин выступил в прямом эфире передачи "60 минут". Мэр Москвы рассказал, что по ночам ему снится одно и то же - коронавирус.
Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что по ночам ему снится одно и то же - коронавирус. Информация об этом и многом другом прозвучала в прямом эфире телепередачи "60 минут".
Собянин поздравил москвичей с тем, что столице удалось побороть самые страшные сценарии. Тем не менее он призвал не расслабляться, а наоборот, с ещё большей серьёзностью продолжать борьбу.
Кроме того, мэр Москвы прояснил вопрос с обязательным ношением масок и перчаток. По словам Собянина, обязывающего документа на этот счёт нет, но в помещениях и общественном транспорте их обязательно нужно носить. Градоначальник подчеркнул, что Москва по-прежнему находится в зоне риска.
Напомним, что Москва занимает первое место в России по числу случаев заражения коронавирусом. За всё время эпидемии в столице было зафиксировано свыше 149,6 тысячи случаев. Из них 1651 завершились летальными исходами.
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