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Мэр Мехико заявила, что мальчики-школьники в юбках — это продвижение равенства прав
04 июня 2019, 11:39 • 80 • В мире
Мэр Мексики заявила, что правовой город даёт равенство во всех сферах, именно поэтому с сегодняшнего дня мальчики смогут посещать школу в юбках.
Власти Мехико, столицы Мексики, разрешили в школу мальчикам носить юбки, а не только девочкам, сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум в твиттере.
Она написала в своем микроблоге, что правовой город даёт равенство во всех сферах. Она отметила, что вместе с министром образования Эстебаном Моктесумой Барраганом они решили объявить о нейтральной школьной форме в городе: "Юбка теперь не является эксклюзивным атрибутом девочек, а брюки — мальчиков".
Свое решение она объяснила продвижением равенства прав.
Министр образования Барраган призвал другие регионы последовать их примеру.
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