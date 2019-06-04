Мэр Мехико заявила, что мальчики-школьники в юбках — это продвижение равенства прав

Власти Мехико, столицы Мексики, разрешили в школу мальчикам носить юбки, а не только девочкам, сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум в твиттере.

Она написала в своем микроблоге, что правовой город даёт равенство во всех сферах. Она отметила, что вместе с министром образования Эстебаном Моктесумой Барраганом они решили объявить о нейтральной школьной форме в городе: "Юбка теперь не является эксклюзивным атрибутом девочек, а брюки — мальчиков".

Свое решение она объяснила продвижением равенства прав.

Министр образования Барраган призвал другие регионы последовать их примеру.