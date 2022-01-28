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Мэр Львова утвердил план сопротивления вторжению России: Срок до 2024 года

28 января 2022, 19:00  •  27 • Политика
В украинском Львове власти утвердили план сопротивлению России до 2024 года.
На сайте горсовета украинского Львова опубликован план сопротивления горожан в случае "вторжения" России.
Власти западноукраинского города намерены обучить горожан основным навыкам ведения боя, оказанию доврачебной помощи, а также другим умениям в случае ведения войны.
В Швейцарии и Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать доврачебную помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны
- пояснил мэр Львова Андрей Садовой.
Также план национального сопротивления включает в себя блок поддержки батальонов, которые должны развернуться на территории города и области, и развитие инфраструктуры территориальной обороны. План мэра Львова охватывает 2022-2024 годы.
Ранее стало известно о планах Минобороны Украины организовать в стране "народное сопротивление".

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