Мэр Львова решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины

Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый объявил, что отзывает свою кандидатуру с выборов президента Украины.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передаёт телеканал «112 Украина».

«Я принял решение, я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», — сказал он.

По словам Садового, он намерен победить на парламентских и местных выборах.

В начале января Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила регистрацию Садового в качестве кандидата на президентских выборах.