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Мэр Львова решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины
01 марта 2019, 15:24 • 32 • Украина
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый объявил, что отзывает свою кандидатуру с выборов президента Украины.
© Стрингер РИА Новости
Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передаёт телеканал «112 Украина».
«Я принял решение, я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», — сказал он.
По словам Садового, он намерен победить на парламентских и местных выборах.
В начале января Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила регистрацию Садового в качестве кандидата на президентских выборах.
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