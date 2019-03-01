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Мэр Львова решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины

01 марта 2019, 15:24  •  32 • Украина
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый объявил, что отзывает свою кандидатуру с выборов президента Украины. 
 
© Стрингер РИА Новости
 

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передаёт телеканал «112 Украина». 

«Я принял решение, я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», — сказал он. 

По словам Садового, он намерен победить на парламентских и местных выборах.

В начале января Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила регистрацию Садового в качестве кандидата на президентских выборах. 

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