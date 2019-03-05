Мэр Львова подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов

Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию Украины об отзыве своей кандидатуры с выборов президента страны.

«Сегодня лидер «Самопомощи», городской председатель Львова Андрей Садовой подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

По словам мэра, в этом году Украина имеет шанс выбрать проукраинского «антикоррупционного» президента.

«Тот путь, которым идёт страна сейчас, заведёт в очень тёмные времена... И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение», — цитирует пресс-служба Садового.

Политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и проголосовать, чтобы обеспечить честные выборы.

Ранее Садовый объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко.