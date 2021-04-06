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Мэр Львова отказался от покупки белорусских МАЗов, чем насмешил соцсети

06 апреля 2021, 16:10  •  129 • В мире
Мэр Львова Андрей Садовой опубликовал в своём фейсбуке гневное обращение к Вселенной, где заявил, что он отменяет тендер на закупку грузовиков, который выиграл белорусский МАЗ.
Градоначальник Львова Андрей Садовой, бессменно руководящий городом с 2006 года, опубликовал в своём аккаунте гневное обращение к неизвестному адресату, где, в частности, заявил:
"Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов. Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает в тендере, который проводит Европейский инвестиционный банк. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.
Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права".
Зачем вообще проводить какие-то тендеры, результаты которых можно отменить просто потому, что у главы города плохое настроение, - вопрос риторический. Но реакция пользователей оказалась довольно забавной. Часть свидомых подписчиков Садового рассыпалась в комплиментах главе города, но многие из тех, кто сохранил здравомыслие, задались вопросом, к чему вообще при таком подходе нужны тендеры.
Некоторые пользователи обратили внимание на другой аспект этой сделки. Так, некий Владимир Рябуха написал: "Ну да, с украинской компании откат можно получить, а с белорусов х..р тебе на воротник". Николай Коршунков также "поддержал" своего мэра "(Правильно) тут на откатах не сильно заработаешь...". Юрий Белов напомнил мэру про убитое производство: "Ой молодцы, сначала свой заводик угробили и распродали, а потом тендеры проводим и проигрываем, красАва".

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