Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Геннадий Дубовой: «Украине вскоре напомнят, каким может быть настоящий ответ»
Крымский рубль — это биткоин?
Адвокат Трампа испугался встречи в Киеве с "врагами Америки"
В штабе Зеленского рассказали о затягивании его инаугурации
Главная / Украина

Мэр Львова намерен бороться за пост премьер-министра Украины

11 мая 2019, 15:09  •  75 • Украина
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый намерен баллотироваться в Верховную раду и бороться за пост премьер-министра Украины. Об этом сообщают «Украинские новости».
 
© Александр Максименко РИА Новости
 

«Я готов идти в парламент, возглавить список... Готов бороться за пост премьера и наводить порядок в стране», — сказал Садовый.

При этом он отметил, что не намеревается переизбираться на пост мэра Львова.

Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с нынешним премьером страны Владимиром Гройсманом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
11 мая 2019, 15:09
В Крыму наблюдают рост популярности отдыха на полуострове среди украинцев
11 мая 2019, 15:09
В штабе Зеленского рассказали о затягивании его инаугурации
10 мая 2019, 19:39
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
11 мая 2019, 11:54
«Раскольнические тенденции»: почему объединение украинской церкви до сих пор не завершено
11 мая 2019, 02:09
«Вовлечь в скандал всю администрацию Обамы»: почему Трамп заговорил об уголовном преследовании Джона Керри
10 мая 2019, 19:39
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2019, 14:54
Анна Герман: У украинцев пропал страх перед властью Порошенко. «Бессмертный полк» собрал миллион жителей страны
09 мая 2019, 08:09
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети
09 мая 2019, 04:54
Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
09 мая 2019, 14:39
"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным
06 мая 2019, 05:24
"Секта, верующая в невозможность обратного удара": В Сети одернули "противную" дочь Маккейна за попытку "унизить" столицу России
08 мая 2019, 09:24
"Я бегу и понимаю, что пипец!": Актёр Мерзликин стал украинским "нелегалом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.