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Мэр Львова намерен бороться за пост премьер-министра Украины
11 мая 2019, 15:09 • 75 • Украина
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый намерен баллотироваться в Верховную раду и бороться за пост премьер-министра Украины. Об этом сообщают «Украинские новости».
© Александр Максименко РИА Новости
«Я готов идти в парламент, возглавить список... Готов бороться за пост премьера и наводить порядок в стране», — сказал Садовый.
При этом он отметил, что не намеревается переизбираться на пост мэра Львова.
Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с нынешним премьером страны Владимиром Гройсманом.
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