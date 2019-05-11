Мэр Львова намерен бороться за пост премьер-министра Украины

Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый намерен баллотироваться в Верховную раду и бороться за пост премьер-министра Украины. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Я готов идти в парламент, возглавить список... Готов бороться за пост премьера и наводить порядок в стране», — сказал Садовый.

При этом он отметил, что не намеревается переизбираться на пост мэра Львова.

Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с нынешним премьером страны Владимиром Гройсманом.